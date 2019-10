Articol publicat in: Politica

Mihai Fifor acuză PNL că vrea să anuleze VOUCHERELE DE VACANŢĂ

Mihai Fifor îi transmite preşedintelui Klaus Iohannio, căruia i se adrresează cu formul "Herr Iohannis",că tăierile de pensii şi salarii nu sunt una dintre "sperietorile mincinoase ale PSD". sunt sperietorile PNL şi sunt adevărate. Războiul dintre Klaus Iohannis şi PSD s-a mutat pe Facebook."Iohannis a spus ieri că tăierile de pensii şi salarii care urmează ar fi una dintre „sperietorile mincinoase ale PSD". În primul rând, nu sunt ale PSD! Sunt sperietorile PNL, Herr Iohannis! Şi nu sunt mincinoase, ci cât se poate de adevărate! PNL-iştii spun că vor anula voucherele de vacanţă. Asta nu e o tăiere de salariu, Herr Präsident? PNL-iştii spun că vor anula bonusurile şi sporurile bugetarilor. Adică tot tăieri de salarii! Şi premierul Sică zice că trebuie impozitate salariile IT-iştilor din privat. Asta nu e tot o tăiere de salarii, Herr Iohannis?", afirmă Mihai Fifor. El îi transmite lui iohannis că inclusiv consilierul său personal afirmă că "trebuie impozit progresiv pe salarii (şi stat, şi privat) – adică tot tăieri – şi că trebuie lăsaţi pe drumuri 400.000 de bugetari". "Şi nu spuneaţi chiar dumneavoastra şi tot PNL-ul în cor că „nu mai sunt bani de pensii"? Păi tocmai v-aţi dat de gol că vreţi să le tăiaţi. Că e logic, dacă "nu mai sunt bani", trebuie tăiate", încheie Fifor. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat duminică la Timişoara, că vor exista numeroase "minciuni gogonate" din partea PSD, cum este cea cu tăierea pensiilor şi salariilor.

