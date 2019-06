Mihai Fifor dă asigurări că nu există probleme la PSD în privinţa moţiunii de cenzură: Nu există astfel de probleme

„Vă spun că avem multe analize făcute: și la nivelul Camerei și la nivelul Senatului. Am auzit în intervenția anterioară că ar exista 15 colegi senatori care ar trece la Pro România înainte de moțiune. Vă asigur că nu există astfel de probleme", a precizat Fifor.



„Ziua de mâine este o zi importantă, în care dorim să dăm un semnal votanților noștri și românilor în general. Ziua de mâine nu este doar despre moțiunea de cenzură, ci despre promisiuni pe care alianța austerității le-a făcut electoratului", a conchis Fifor la Antena 3.

Parlamentul va vota, marţi, moţiunea de cenzură împotriva cabinetului Dăncilă.

Pentru ca moţiunea de cenzură a opoziţiei să treacă sunt necesare 233 de voturi ale parlamentarilor. PNL, USR, PMP, Pro România şi UDMR au anunţat că vor susţine demersul.

Din textul moţiunii



România are nevoie urgentă de un guvern cu o viziune proeuropeană, cu maximum 15 ministere, nu cu 27, orientat către priorităţile de dezvoltare ale ţării: educaţia, sănătatea, investiţiile publice şi atragerea fondurilor europene, se arată în textul moţiunii de cenzură, depusă, miercuri, în Parlament.



Semnatarii moţiunii de cenzură atrag atenţia că "viitorul guvern are obligaţia să-şi dea tot concursul pentru implementarea unui sistem de vot modern şi actual care să permită în mod efectiv fiecărui cetăţean român aflat în străinătate să voteze".



Parlamentarii Opoziţiei subliniază că pe 26 mai "românii au votat într-un mod covârşitor cea mai legitimă moţiune de cenzură împotriva celei mai toxice guvernări din ultimii 30 de ani".



"În 26 mai, românii au spus un DA categoric pentru o Românie normală şi un NU categoric discursului şi acţiunilor anti-europene şi anti-justiţie ale PSD! Sancţiunea împotriva PSD şi împotriva Guvernului vine direct de la cetăţeni, care au spus răspicat că nu mai vor un guvern incapabil să ducă ţara spre bine şi care are o singură prioritate făţişă - atacurile permanente la adresa justiţiei. (...) Votaţi pentru această moţiune, pentru că votul românilor nu poate fi ignorat de niciun politician din România! Haideţi ca de mâine să începem schimbarea în bine, să începem să construim, pentru că ţara are nevoie de un guvern competent şi de multă muncă în interesul tuturor!", este îndemnul pe care iniţiatorii moţiunii îl adresează colegilor parlamentari.