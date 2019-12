Mihai Neşu, un nou gest imens. "Bichonul" construieşte cel mai mare complex pentru copiii cu dizabilităţi din România

Mihai Neșu primește în permanență donații de la oamenii din Oradea, chiar și de la persoanele simple, cu care se întâlnește la Biserică.

"Donează foarte multă lume în Oradea, mă mai trezesc și la biserică cu câte o băbuță care îmi bagă în buzunar 100 sau 200 de lei pentru construcție. Dumnezeu nu vrea suferința omului, nu a dorit nici accidentul, dar l-a îngăduit pentru a mă duce pe drumul care trebuie, fiind un catâr, doar prin suferință, puteam ajunge pe drumul bun. El mi-a dăruit și Fundația, toți oamenii din jur care mă ajută, sunt un dar de la Dumnezeu. La început a fost multă neliniște, nesiguranță, acum toate acestea s-au bucurat în bucurie, în speranță. Orice greutate, cu răbdare, Dumnezeu o transformă într-o bucurie", a declarat Mihai Neșu.

Mihai Neșu este imobilizat în scaun cu rotile după accidentarea din 2011 şi susţine că singura sa misiune este să devină mai bun, pentru a putea copiii cu dizabilități.

"Mi se pare o minune tot ce se întâmplă în fiecare zi, viața este plină de minuni, de lucruri extraordinare, trebuie să fim atenți în jurul nostru ca să remarcăm. Nu știu dacă am o misiune sau nu, dar știu că din experiența mea, ce am trăit, ce am citit, singura misiune a omului pe pământ este să ajungă sfânt. De multe ori nu simt că am o problemă, mă simt foarte bine, sunt fericit. Actuala perioadă e cea mai fericită. Nu am nevoie de nimic în plus, doar să fiu mai bun", a mai spus Mihai Neșu.