Mihai Stoica, anunţ bombă despre viitorul său la FCSB. "Meciul cu Sepsi a fost ultimul pentru mine pe bancă. M-am săturat!"

Mihai Stoica a luat decizia din cauza numeroaselor conflicte pe care le-a avut cu galeriile rivale pe parcursul ultimilor ani.

"Meciul cu Sepsi a fost ultimul pentru mine pe bancă. M-am săturat să fiu înjurat pe toate stadioanele. Dacă în Ștefan cel Mare poate merit, m-am tot contrat cu PCH, la Craiova - de exemplu - chiar nu înțeleg", a scris Mihai Stoica pe contul său de Facebook.

Gigi Becali a anunţat noul antrenor. "99% el va veni la FCSB"

"Nu mai am nervi să mai fiu înjurat. Acum, la Sepsi, am fost înjurat non stop de un om în vârstă. Nu vreau să o dau în melodramă, dar m-am săturat să-mi înjure într-una familia", a mai declarat Mihai Stoica.