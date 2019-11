Mihai Stoica, prima reacţie despre revenirea la FCSB. Anunţul făcut pe Facebook

Mihai Stoica susţine că nu are nicio legătură cu ce se întâmplă zilele astea, fiind ocupat cu probleme mult mai importante pentru el şi familia sa.

"Enough is enough!

Echipa a ajuns pe ultimul loc în urma înfrângerilor cu Voluntari, Iaşi şi Mediaş. Eu nu mai eram prin preajmă la niciunul dintre aceste eşecuri.

Gigi Becali, prima recaţie după demiterea lui Narcis Răducan: "Asta nu înseamnă că vine MM"

N-am nicio legătură cu ce se întâmplă zilele astea, sunt ocupat cu probleme mult mai importante pentru mine şi familia mea. Rog presa să nu-mi folosească numele pentru a dezbate subiecte care n-au niciun suport real", a scris Stoica.

Marţi, FCSB a anunţat despărţirea de Narcis Răducan, după ce anterior afirmase că a decis să plece de la echipă după ce patronul Gigi Becali i-a reproşat "anumite chestii puerile".

Narcis Răducan a venit la FCSB ca director sportiv în august, după plecarea lui Mihai Stoica.

În vârstă de 44 de ani, Răducan a mai ocupat funcţii de conducere, între altele, la cluburile Oţelul Galaţi, Astra Giurgiu, Pandurii Târgu Jiu şi ASA Târgu Mureş.