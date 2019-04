Ministrul britanic de Externe preferă ca Marea Britanie să iasă fără acord, decât să rămână în UE

Brexitul, prevăzut iniţial la 29 martie, a fost amânat până la 31 octombrie, după respingerea în trei rânduri, în Parlament, a acordului divorţului încheiat de premierul Theresa May cu Bruxellesul.



May s-a angajat să demisioneze imediat ce obţine ratificarea acordului retragerii, însă voci tot mai zgomotoase cer un Brexit cât mai rapid.



Jeremy Hunt, unul dintre posibilii succesori ai lui May la conducerea Partidului Conservator, a declarat joi că, în pofida faptului că prefera o retragere ordonată, un Brexit fără acord (”no deal”) i se pare mai bun decât o rămânere în UE, potrivit news.ro.

”Dacă ar exista o alegere binară între «no deal» şi renunţarea la Brexit, eu aş alege «no deal»-ul, pentru că cred că riscul democratic ar fi mare, un lucru pe care ar vrea să-l evite orice persoană rezonabilă”, a spus el.



”În ceea ce priveşte Brexitul, opinia mea este foarte clară: trebuie să plecăm, trebuie să plecăm rapid, trebuie să plecăm curat”, a insistat el.