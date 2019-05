Ministrul britanic de Externe: "Un Brexit fără acord ar fi o sinucidere"

”O încercare de a pune în aplicare o ieşire fără acord prin alegeri legislative nu este o soluţie... este o sinucidere politică” a Partidului Conservator (Tories), a scris luni seara în The Telegraph Jeremy Hunt, al cărui partid a suferit cea mai dură înfrţngere din 1832 - obţinând doar 9% din voturile exprimate joiîn scrutinul europeran.



Partidul lui Farage a obţinut o victorie - cu 31,6% din voturiele exprimate - şi apără o ruptură clară cu UE, inclusiv fără acord, la 31 octombrie. ”Singurul mijloc să-i arătăm lui (Nigel Farage) că se înşală este de a pune în aplicare Brexitul (...) unindu-ne şi intrând din nou în negocieri cu UE”, a adăugat el, în contextul în care data Brexitului, prevăzut iniţial la 29 martie, a fost amânată până cel mai târziu la 31 octombrie, potrivit news.ro.



Şeful diplomaţiei britanice a votat în favoarea acordului divorţului încheiat în noiembrie de Theresa May cu Bruxellesul, însă acest plan de ieşire din UE a fost respins în trei rânduri de Parlament, obligând-o pe May să-şi anunţe vineri demisia la 7 iunie.



Jeremy Hunt apără de-acum ajungerea la ”alt acord” cu Bruxellesul. Însă Comisia Europeană (CE) a avertizat deja că demisia Theresei May nu schimbă cu ”nimic” poziţia celorlalte state membre cu privire la acest acord de dvorţ negociat deja, potrivit news.ro.



Jeremy Hunt apreciază însă că există ”o şansă” ca liderii UE să redeschidă negocieri, pentru că ”nu vor ca umbra Brexitului să planeze asupra lor”. ”Te duci să-i vezi cu o problemă comună şi există o şansă să se ajungă la o soluţie comună”, a apreciat el, potrivit news.ro.



Însă Esther McVey, un fost ministru al Muncii, care candidează şi ea la succesiunea lui May, consideră că adevărata ”sinucidere politică” ar fi ”să nu existe o ruptură clară cu UE şi să nu plecăm la 31 octombrie”. La rândul său, Boris Johnson, actualul favorit între pretendenţi - a apreciat luni că ”o persoană rezonabilă nu poate să caute să obţină doar o ieşire fără acord”, ci ”orice persoană rezonabilă trebuie să ţină această eventualitate pe masă” în vederea negocierii cu Bruxellesul.