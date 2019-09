Ministrul Comunicaţiilor, despre implementarea 5G în România: Nu am nominalizat niciun stat şi niciun brand

Ministrul Comunicaţiilor a răspuns astfel interpelării parlamentarilor Opoziţiei privind poziţia Guvernului faţă de acuzaţiile aduse de mai multe state, printre care SUA şi Australia, companiei chineze Huawei, privind posibile vulnerabilităţi pe care această firmă le poate specula în cadrul implementării tehnologiei 5G.



"În ceea ce priveşte nominalizări statale, nu am nominalizat absolut niciun fel de stat, niciun fel de provenienţă specifică a unor branduri. În ceea ce priveşte raportul depus la Comisia Europeană, mă simt obligat tot în spirit pedagogic să vă reamintesc că în primul trimestru al anului curent Comisia Europeană a cerut un raport la nivel naţional din fiecare stat membru, acest raport a avut ca termen limită de finalizare ultima zi din iunie, şi ca ultimă zi de depunere 15 iulie, România l-a depus pe data de 2 iulie şi a fost a treia ţară din statele membre care a depus acest raport, la 1 octombrie. Comisia Europeană urmează să compileze, să integreze un răspuns comun ca abordare generală a Comisiei vizavi de securitatea cibernetică în implementarea reţelelor 5G, ba mai mult, s-a angajat ca în luna decembrie a acestui an să pună la dispoziţie şi un set de recomandări în ceea ce priveşte securitatea cibernetică şi măsurile pe care fiecare ţară trebuie să le ia, minimal, şi aş menţiona că există o anumită marjă de acţiune, opţiune şi decizie în afara acestor recomandări la nivel naţional pentru fiecare stat membru", a afirmat Alexandru Petrescu în plenul Parlamentului.



Compania chineză Huawei a fost acuzată de mai multe state, între care şi Statele Unite, că poate permite accesul Guvernului chinez prin accesul firmei la reţeaua 5G dintr-un stat, iar unele ţări, printre care Australia, au interzis Huawei să participe la implementarea reţele 5G pe teritoriul său.



Ministrul Comunicaţiilor a adăugat că în prezent se lucrează împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale la un proiect de lege privind rezilienţa infrastructurii de comunicaţii în cadrul implementării sistemului 5G.



"În ceea ce priveşte rezilienţa, vă pot spune că în trimestrul IV există un proiect de lege pe care îl lucrăm cu STS, ce va intra în următoarele săptămâni în consultare publică, aşa cum de altfel am făcut cu toate documentele elaborate, emise şi lansate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale", a precizat Alexandru Petrescu.



Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Alexandru Petrescu, a fost invitat, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea "Ora Guvernului", care a avut loc la solicitarea grupului liberal.