Ministrul Culturii trimite Corpul de Control la Biblioteca Naţională, după concertul Deliei de Revelion

Ministrul Culturii Bogdan Gheoghiu a declarat la un post TV, referindu-se la revelionul organizat în Sala Atrium a Bibliotecii Naţionale, semnalat pe Facebook de parlamentarul USR Iulian Bulai, că va trimite Corpul de Cotrol la instituţie, pentru a face verificări.



”Luni voi convoca corpul de control al ministrului pentru o anchetă legat de cum s-a desfăşurat acest eveniment şi dacă s-a respectat legea. Voi verifica toata procedura. Am inţeles că în acea zi ISU a fost de două ori acolo. Nu mă lasă domnul Bulai pe mine, a dezvoltat o pasiune pentru mine, m-a atacat încă de la preluarea mandatului”, a afirmat ministrul, conform News.ro.



De asemenea, Carmen Mihaiu, directorul general al Bibliotecii Naţionale, a declarat că, potrivit legii, biblioteca poate organiza în parteneriat sau în regim de prestări servicii, evenimente culturale, artistice, ştiinţifice, profesionale în spaţiile sale şi se finanţează din venituri proprii şi din alocările de bugetul de stat.



”Biblioteca Nţională poate organiza evenimente culturale, artistice, ştiinţifice, profesionale. Există şi un ordin de ministru din 15 ianuarie 2019, care regl ementează tarifele practicate de Biblioteca Naţională”, a susţinut directorul general al instituţiei.



Carmen Mihaiu a precizat că evenimentul Concert Delia din 31 decembrie îl priveşte ca pe un eveniment artistic.



”E o intamplare că a avut loc în nopatea dintre ani”, a adăugat Carmen Mihaiu, precizând că evenimentul a fost organizat în baza unui contract.



Directorul general al Bibliotecii Naţionale a subliniat că tot mobilierul a fost adus de organizatori şi că s-a desfăşurat în afara programului de funcţionare al bibliotecii.



Deputatul USR Iulian Bulai a sesizat pe Facebook că Sala Atrium a Bibliotecii Naţionale a fost „locaţia autentică”, aşa cum este prezentat evenimentul pe reţeaua de socializare, pentru petrecerea „unui Revelion de poveste cu Delia & Co”.



„O locaţie autentică“ pentru petrecerea Revelionului. Plină de mizerie, vandalizată, practic, după Revelion. Nu mi-am imaginat niciodată că Biblioteca Naţională a României, care-şi împarte sediul cu Ministerul Culturii, e o „locaţie autentică“ pentru „un revelion de poveste“, cu Delia et co”, a scris Iulian Bulai pe Facebook.



„Promovat pe Facebook ca fiind organizat nu se ştie de cine - poate de Biblioteca Naţională însăşi, deşi ultima dată când am verificat, nu ăsta era obiectul ei de activitate. În obiectul de activitate nu scrie deloc, dar deloc, că BNR se ocupă de chermeze. Nici că face viţei la proţap pe scările Ministerului, de Ziua Naţională, pe muzică de nuntă. Nici că noaptea, când nu e revelion, Biblioteca are program de discotecă în Sala Atrium, cu sute de oameni înghesuiţi, care beau pe rupte”, a comentat Bulai, întrebându-se ironic dacă „dlui ministru Gheorghiu nu-i miroase a mâncare în Minister? N-a văzut niciodată gunoaiele şi urmele de vomă rămase pe aleile din jurul clădirii? Nu se-ntreabă ce se-ntâmplă dacă se-ntâmplă ceva? Hidranţi, pompieri, cărţile din depozite. În general, ce trebuia să-nvăţăm după Colectiv”, a scris Bulai.