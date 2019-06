Ministrul de Interne al Marii Britaniei a semnat ordinul de extrădare în Statele Unite a lui Julian Assange

„Se află pe bună dreptate după gratii. Există o cerere de extrădare din partea Statelor Unite, care se va afla mâine în faţa instanţei, dar ieri am semnat ordinul de extrădare, iar acest lucru va fi adus mâine în faţa judecătorilor”, a declarat ministrul de Interne al Marii Britanii.



„Aveam o cerere legitimă de extrădare, aşadar am semnat-o, dar decizia finală va fi luată de Curte”, a adăugat Sajid Javid, potrivit Mediafax.



Julian Assange este închis în penitenciarul de maximă securitate Belmarsh, instituţie corecţională cunoscută informal drept închisoarea "Guantanamo a Marii Britanii".



Dacă va fi extrădat în Statele Unite, fondatorul WikiLeaks probabil va fi pus sub acuzare pentru publicarea unor documente clasificate ale autorităţilor americane privind conflictele din Afganistan şi Irak.



Fondatorul WikiLeaks, în vârstă de 47 de ani, a evitat timp de mai mulţi ani extrădarea în Suedia, refugiindu-se în Ambasada Ecuadorului la Londra, în 2012, informează Mediafax.

Assange a fost expulzat în aprilie din reprezentanţa diplomatică şi a fost condamnat la 50 de săptămâni de închisoare pentru încălcarea prevederilor eliberării condiţionate.