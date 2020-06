Ministrul Mediului, reacţie în cazul deşeurilor medicale găsite pe câmp, la Dobroeşti. "Toleranţă zero"

"Toţi cei care se gândesc să aibă acţiuni care să aducă atingere sănătăţii populaţiei sau mediului trebuie să înţeleagă că toleranţa noastră faţă de ei va fi zero. Mă bucur foarte mult că ai mei colegi de la Garda de Mediu au intervenit prompt şi, la sesizarea din 13 mai, pe 14 mai s-au deplasat aici, în judeţul Ilfov, şi au dispus Primăriei Dobroeşti măsura ecologizării şi igienizării zonei de acele deşeuri medicale. Astăzi, cazul se află în cercetare penală şi a fost reţinut cel care s-a făcut vinovat şi sper ca, pe perioada anchetei, cei de la Ministerul Afacerilor Interne şi cei de la Garda Naţională de Mediu să sancţioneze prompt. Aşa cum am declarat de la începutul stării de urgenţă, atunci când este vorba despre deşeuri medicale trebuie să acţionăm fără jumătăţi de măsură, fără compromisuri şi toţi cei care se fac vinovaţi trebuie să plătească. În această perioadă a stării de urgenţă, când toţi am fost afectaţi sub o formă sau alta de această pandemie, nu se poate ca astfel de deşeuri în loc să ajungă la incinerare aşa cum era firesc, au ajuns să fie abandonate pe câmpuri sau pe gropile de gunoi", a spus Costel Alexe.

Ministrul a adăugat că, în prezent, există la nivel naţional ONG-uri şi retaileri care dispun şi administrează locuri special amenajate pentru colectarea separată a măştilor de unică folosinţă. "Tot ceea ce înseamnă măşti, mănuşi chirurgicale trebuie colectate separat şi să ajungă să fie ori incinerate, ori reciclate la fabricile de ciment prin procesare. În momentul de faţă, sunt la nivel naţional organizaţii non-guvernamentale şi operatori retaileri care şi-au administrat în cadrul propriilor business-uri locuri speciale în care se poate ca aceste măşti să fie colectate separat şi, evident, acestea vor ajunge la incinerare", a menţionat demnitarul.

Vineri, IPJ Ilfov a anunţat, într-un comunicat de presă, că poliţiştii din cadrul Serviciului Arme Explozibili şi Substanţe Periculoase Ilfov au efectuat 13 percheziţii la domiciliile mai multor persoane fizice şi juridice, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări, pentru nerespectarea măsurilor privind eliminarea deşeurilor periculoase. Potrivit sursei citate, percheziţiile au avut loc în mai multe judeţe, respectiv judeţul Ilfov, Dolj şi în municipiul Bucureşti. "În fapt, în data de 14 mai a.c., poliţiştii ilfoveni au fost sesizaţi cu privire la existenţa unei cantităţi apreciabile de deşeuri medicale periculoase, colectate de la mai multe unitaţi spitaliceşti din Bucureşti şi abandonate pe un câmp din localitatea Dobroieşti, judeţul Ilfov. În urma percheziţiilor, 16 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov pentru cercetări. De asemenea, a fost indisponibilizată o autoutilitară, au fost ridicate documente care atestă trasabilitatea deşeurilor medicale periculoase şi a fost închisă temporar activitatea unei societăţi comerciale din judeţul Dolj, aplicându-i-se totodată o sancţiune contravenţională cu amendă în valoare de 10.000 de lei", se menţionează în comunicat.

Reprezentanţii IPF Ilfov subliniază că, în urma probatoriului administrat, la data de 11 iunie 2020, a fost reţinut pentru 24 de ore un bărbat, în vârstă de 31 de ani, urmând ca aceasta să fie prezentat în cursul zilei de vineri, 12 iunie, unităţii de parchet competente, cu propunere de arestare preventivă.

În prezent, cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului Arme Explozibili şi Substanţe Periculoase Ilfov, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase", urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

La acţiune au participat poliţiştii Serviciului de Acţiuni Speciale Ilfov, Bucureşti şi Dolj, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice şi criminalişti din Ilfov, împreună cu Garda Naţională de Mediu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.