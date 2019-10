Ministrul Muncii anunţă ce condiţii trebuie să îndeplineacă bugetarii pentru a nu fi disponibilizaţi

"Unii bugetari chiar se sacrifică la locul de muncă, în sensul că fac ore peste program neplătite, că vin la muncă şi sâmbăta şi duminica şi nu sunt plătiţi suplimentar. (...) Cei 400.000 de bugetari cu siguranţă nu sunt în pericol de a fi disponibilizaţi cât suntem noi la guvernare", a declarat Budăi.

Marius Budăi a mai spus că nu de disponibilizări e nevoie, ci de angajări.

"Eu m-am dus la doamna premier şi i-am demonstrat că mai am nevoie de oameni. În 2010, au fost în Ministerul Muncii extrem de multe concedieri făcute alandala. Mai am nevoie acum, fără să implementez noua lege a pensiilor, de 500 de oameni şi noi venim cu declaraţii că trebuie să dăm 400.000 de oameni afară. Eu nu spun că toţi bugetarii sunt perfecţi. Avem 1.200.000 de bugetari şi ei au zis să dăm afară 400.000, bazat pe ce? (...) De ce vreau mai mulţi oameni la minister? Din 2002, de când am intrat în UE şi până în prezent, numărul serviciilor sociale pe care le avem acum este cu mult mai mare, de aceea este nevoie de mai mulţi oameni", a declarat Budăi.