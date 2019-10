Articol publicat in: Economie

Ministrul Răzvan Cuc face economii pe final de mandat. 35 de posturi de director din Compania de Autostrăzi, desfiinţate

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net 35 de posturi de director din Compania de Autostrăzi au fost desfiinţate, a anunţat Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc, el estimând că vor fi realizate anual economii considerabile. Foto: digi24.ro Ministrul Răzvan Cuc a precizat că a avut loc restructurarea la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), iar o parte din "monştrii sacri din infrastructură" şi-au pierdut funcţiile, scrie news.ro. Citeşte şi Ministrul Transporturilor: Lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva este supus unei expertize comandate de CNAIR "35 de posturi de directori au fost şterse din organigrama Comnpaniei de autostrăzzi", a precizat ministrul. Economia anuală la fondul de salarii va fi considerabilă, bani care vor putea merge în zona investiţiilor, a întreţinerii drumurilor. "Am eliminat probabil unul din lucrurile pe care următorul ministru avea să le blameze. Primeşte o Companie de autostrăzi la cheie, cu oameni tineri, cu oameni noi şi cu o economie considerabiăă la fondul de salarii", a conchis ministrul Transporturilor Răzvan Cuc. loading...

