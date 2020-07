Ministrul Sănătăţii a dezvăluit care a fost "cel mai greu moment din pandemie", cum mergea cu oile, cum şi-a pierdut tatăl

Nelu Tătaru, ministru al Sănătății, a povestit, într-un interviu pentru Digi24, momente sensibile petrecute la începutul pandemiei de COVID-19, în România. Inclusiv despre sentimentul de teamă a vorbit acesta. La 5 săptămâni de la numirea în funcția de ministru, atunci când a trebuit să-și revadă fiul de 10 ani, sentimentul de teamă le-a avut în suflet, mărturisește Nelu Tătaru, fiindcă în minte era doar faptul că în toată acea perioadă a trecut prin multe focare de infecție cu noul coronavirus.

"NU pot să vorbesc de teamă. E vorba de precauție. Teama a fost când când am plecat la Suceava, când am trecut prin focare de infecție, și când am revenit la București sa fiu numit ministru. Era un moment critic. La 5 săptămâni când m-am întâlnit cu fiul meu a fost un moment de teamă. De teama să nu-l infectez, eu trecând prin atâtea focare de infecție", a spus ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Până astăzi, 4 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 28.582 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.861 au fost externate, dintre care 19.854 de pacienți vindecați și 1.007 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. Mai mult, autoritățile au raportat că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate alte 416 noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 223 de pacienți.

Ministrul Sănătății a spus că și-a pierdut tatăl când avea doar 18 ani.

Tatăl actualului ministru al Sănătății a murit când avea doar 43 de ani.

”Aveam 18 ani, tatăl meu avea 43... un frate de 17 ani, mama mea avea 42.” a dezvăluit ministrul, la Digi24.

Mama ministrului are 70 de ani și are mai multe probleme de sănătate, motiv pentru care a fost foarte atentă în această perioadă: ”Sunt mândru de mama mea, respectă întru totul (recomandările). Și acum, când ne întâlnim, stă la distanță, nu lasă mască.”

Cât despre meseria aleasă, ministrul a spus că a urmat liceul sanitar la îndemnul tatălui său, care ar fi fost mândru de el astăzi.

Nelu Tătaru, momente din copilărie: Mergeam cu oile, la prășit, la săpat.

Mergeam cu oile, mergeam cu cireada de vite, mergeam la prășit, la săpat, la cules, aveam grijă de păsări, de animale, a fost o copilărie normală pe care mi-o amintesc cu plăcere.” a spus Nelu Tătaru, la Digi24.

Mai târziu, a făcut fotbal la ”Viitorul Vaslui”, la juniori: ”Unii spun că eram bun ca fotbalist, alții, mai invidioși, spun că nu”.

Nelu Tătaru, dezvăluire despre soția sa. Cum a cerut-o în căsătorie

”Am fost colegi de liceu și n-am fost prieteni. Prieteni am fost trei ani mai târziu, când eram studenți. Atunci am fost patru ani prieteni și apoi am cerut-o în căsătorie. Sunt niște ani de care-mi amintesc cu plăcere. Am cerut-o de soție într-un mod simplu, cu un inel, întrebând-o dacă vrea să fie soția mea, era un om pe care-l cunoșteam de ani de zile. Ne-am căsătorit la 12 ani de când ne-am cunoscut. Mi-a fost alături tot timpul, îmi este în continuare, mă înțelege.” a dezvăluit Nelu Tătaru, la Digi24.

Ministrul spune că nu a fost genul de soț care să aducă flori, cum nici nu iau prea des cina în oraș, preferând căminul lor și preparatele soției sale despre care spune că gătește foarte bine.

Totodată, a dezvăluit că momentul nu este ușor pentru soția sa, care trebuie să fie și mamă și tată în această perioadă, însă înțelege responsabilitatea funcției de ministru.