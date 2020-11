Ministrul Sănătăţii anunţă controale în ceea ce priveşte testarea în judeţe

Întrebat marţi seară, într-o emisiune la TVR, care este explicaţia pentru care în unele judeţe se fac considerabil mai puţin teste pentru depistarea infecţiilor cu SARS-CoV-2 decât în alte judeţe, ministrul Sănătăţii a susţinut că testările se fac în funcţie de protocoalele stabilite şi că nu există motive pentru care aceste teste să fie realizate.

"Este normal să păstrăm un anumit algoritm. Noi testăm în baza unei definiţii de caz şi a anumitor criterii pe care avem impuse: cămine de bătrâni, cei care sunt instituţionalizaţi, cei care îngrijesc, tot ce înseamnă pacient oncologic, transplant, tot ce e imunodepresat, ce înseamnă dializă, tot ce înseamnă personal medical cu simptomatologie, tot ce înseamnă femei însărcinate care intră sau ies din carantină sau izolare. Sunt mai multe criterii şi tot ce reiese din ancheta epidemiologică – cel care este pozitiv, contactul direct sau simptomaticul. În contextul în care avem o solicitare de recoltare trebuie să fie recoltare şi trebuie să fie o analiză a acelui test. În condiţiile în care noi avem un ordin de ministru şi specificăm că în 24 de ore acel test trebuie să fie lucrat şi să avem şi un rezultat, ar trebui să existe”, a declarat Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a precizat că a cerut o evaluare pentru a vedea în ce măsură în teritoriu sunt respectate criteriile după care se face testarea celor suspectaţi de a fi fost infectaţi cu noul corornavirus, iar acele laboratoare care nu respectă angajamentele vor fi excluse din protocolul de testare.

"În aceste judeţe sau localităţi ori nu există o recoltare ori nu există testul acelei recoltări, ori nu există o activitate a unui laborator. Noi am solicitat mai multe evaluări în acest moment pentru fiecare judeţ în parte, pentru fiecare laborator care respectă aceste criterii. În măsura în care nu respectă aceste criterii nu vom mai avea în listă pentru a participa la această testare”, a adăugat Tătaru.

Tătaru, despre Remdesivir: Noi în luna octombrie am primit 12.000 de doze

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, afirmă că România are stocuri de Remdesivir, unul dintre medicamentele folosite în tratarea cazurilor de COVID-19, şi că dozele sunt alocate în funcţie de numărul de pacienţi care au nevoie de terapie cu acest medicament. Tătaru recomandă managerilor spitalelor care tratează pacienţi cu COVID-19 să facă din timp solicitări şi să nu aştepte terminarea stocurilor.

"Noi în luna octombrie am primit 12.000 de doze. Ele sunt date pe un anumit algoritm şi pe un anumit protocol stabilit de Comisia de Boli Infecţioase şi Terapie Intensivă către spitale, în funcţie de numărul de pacienţi care sunt în starea care permite să primească acest medicament pe anumite criterii stabilite de medicul care coordonează acest pacient, în condiţiile în care în ultima perioadă acest protocol s-a schimbat, având în vedere şi acţiunea pe care o are şi în ce moment îl are pe acest Remdesivir”, a declarat Nelu Tătaru, marţi seară, în telejurnalul TVR.

El a recomandat managerilor de spitale să facă din timp solicitări pentru ca stocurile de Remdesivir să existe în unităţile sanitare care îngrijesc pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19.

"Există, în funcţie de solicitările fiecărui spital, se găseşte în depozit, noi am gestionat pentru fiecare pacient în parte. Ce recomand, managerii de spitale să nu aştepte terminarea acelui stoc pentru pacienţii care sunt internaţi şi să fac din timp util acea solicitare”, a adăugat ministrul Sănătăţii.