Ministrul Sănătăţii, un nou anunţ despre LOCKDOWN: "Ştim ce înseamnă greul"

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a mai declarat, marți, că nu crede că țara noastră va ajunge la un nou lockdown. "Sistemul medical românesc nu a dat niciodată înapoi. Zilnic suntem întrebaţi de paturi ATI şi dacă ajungem la un lockdown sau să alegem între pacienţi, nu cred. Medicul român nu a fost crescut aşa. Ştim ce înseamnă greul, ştim ce înseamnă lipsurile şi, chiar dacă a trebuit, am făcut orice ca un pacient care nu a încăput în ventilator a mers pe o terapie intermediară şi s-a găsit acea soluţie. Dar, nu trebuie să ne lăsăm doar în baza lor", a afirmat Tătaru, la videoconferinţa "Fenomenul SARS-CoV2. Gripa Sezonieră. Vaccinarea", organizată de Profit.ro, potrivit Agerpres.

OMS: "Încă avem speranţa că ţările nu vor trebui să intre în aceste aşa-numite lockdown-uri naţionale". Restricţii anti COVID-19

Nelu Tătaru a afirmat că nu crede că s-a greşit undeva în gestionarea pandemiei de COVID-19, iar în acest an spitalele au fost dotate.

"Întrebaţi dacă s-a greşit undeva. Nu cred că s-a greşit, ne-am adaptat cu sistemul medical pe care îl avem. Poate că s-a greşit în aceşti 30 de ani că nu am pus mai mult în sistemul medical românesc. Am fost nevoiţi în acest an să facem acea modernizare forţată a spitalelor. Cu cât s-au dotat spitalele în această perioadă nu cred că s-au dotat în cei 30 de ani", a susţinut Tătaru.

Profit Health Forum - Ministrul Sănătăţii anunţă: Prima tranşă de vaccinuri împotriva COVID-19 este planificată pentru sfârşitul lunii decembrie. Medicii vor fi vaccinaţi primii

Prima tranşă de vaccinuri Sars-Cov-2 ar trebui să ajungă în România la sfârşitul lunii decembrie, iar în ianuarie va începe vaccinarea, în primul rând pentru personalul medical, a anunţat ministrul Sănătăţi, Nelu Tătaru, la videoconferinţa Profit Health Forum.

Ministrul a precizat că este vorba despre vaccinul contractat de Comisia Europeană. ”Avem o primă tranşă care ar trebui să vină la sfârşitul lui decembrie şi să începem în ianuarie. Intenţia noastră este - şi în planificarea pe care o avem - ca personalul medical să fie vaccinat în acea perioadă, pentru a putea avea o linie întâi solidă”, a declarat ministrul Sănătăţii conform Profit.ro.

El a precizat, totodată, că, în ultimele săptămâni, efortul autorităţilor a constat în extinderea facilităţilor de terapie intensivă. Astfel, dacă pandemia de coronavirus a găsit România, în urmă cu 8 luni, cu un număr de 740 paturi de ATI, s-a ajuns în prezent la 1.200, iar în perioada imediat următoare vor fi asigurate 1.400 de paturi.

Nelu Tătaru a amintit că la debutul pandemiei depozitele erau goale în privinţa medicamentelor şi echipamentelor necesare combaterii pandemiei, subliniind că, probabil, în această perioadă s-a investit în dotarea spitalelor mai mult decât în ultimii 30 de ani, din această perspectivă.