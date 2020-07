Ministrul Transporturilor: Autostrada Comarnic-Braşov trecea, conform studiului de fezabilitate, prin curtea Castelului Cantacuzino

„Am decis să revizuim studiul de fezabilitate, dar modificăm traseul în staţiunile montane. Constatăm că traseul autostrăzii trecea pe la etajul 7 prin câteva imobile construite după ce această autostradă a demarat la nivel de studiu de fezabilitate. În calea acestui traseu s-au dat foarte multe autorizaţii de construcţie care nu trebuiau să fie date şi asta ar fi blocat construcţia autostrăzii. Refacem traseul pe zona staţiunilor montane pentru a nu afecta. De exemplu, trecea prin curtea Castelului Cantacuzino la Buşteni", spus ministrul la Digi 24.

Lucian Bode a anunţat că traseul va fi refăcut astfel încât să fie protejate staţiunile montane, cu tunel, ecoducte, astfel încât, în această zonă, să poată începe lucrările pe etape.

"Am împărţit în 5 loturi. Cel mai uşor de realizat e lotul Comarnic - are 7 km, va fi utilizat în regim de variantă ocolitoare, valoarea lucrărilor eligibile este de sub 75 de milioane de euro. Deciziile le luăm la nivel naţional. Nu avem nevoie de multe avize, acorduri de la Comisia Europeană. Sunt bani europeni. Putem demara foarte repede procedurile pentru execuţia lotului Comarnic", a precizat ministrul Transporturilor..

Revizuirea studiului durează 24- 30 de luni, stabilită de specialişti.

"Din momentul în care semnăm contractul de execuţie, vorbim de aproximativ 3 ani de zile. Înseamnă că în următorii 5, 6 ani de zile putem vorbi de finalizarea acestui tronson", a precizat Lucian Bode, adăugând că autostrada va costa aproape 1,2 miliarde de euro.