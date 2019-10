Articol publicat in: Life

Mircea Badea a primit o ofertă-bombă. Ce funcţie publică i s-a propus realizatorului TV

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Mircea Badea a dezvăluit în emisiunea sa că a primit o ofertă senzațională. Mircea Badea susţine că Laura Codruța Kovesi i-ar fi propus să se ocupe de partea de comunicare a Parchetului General, unde aceasta era șefă. Realizatorul TV a precizat că s-a întâlnit cu fosta șefă a DNA și cu fostul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc, dar a refuzat propunerea! Mircea Badea a răbufnit ÎN DIRECT. "Mă simt furat, neîndreptăţit şi discriminat!" Mihai Gâdea l-a întrebat ce răspuns i-ar da acum Laurei Codruța Kovesi. "Îi zic, doamnă, putem să ne întâlnim, dar numai dacă vine și Cazanciuc, ca să păstrăm formula tradițională. Ca să pot să vă refuz în cadrul tradițional", a răspuns Mircea Badea. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay