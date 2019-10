Mircea Geoană şi-a preluat oficial postul de secretar general adjunct al NATO

"Prima zi de munca la NATO a inceput cu intalnirea cu Secretarul General, Jens Stoltenberg. Vom forma o echipa unita, cu o singura misiune: sa pastram si sa intarim unitatea, solidaritatea, eficacitatea si permanenta adaptare a celei mai de succes Aliante din istorie. Mandru si onorat sa fiu primul roman intr-o astfel de pozitie de decizie si sa pot contribui la consolidarea relatiei transatlantice si la apararea valorilor noastre comune", a anunţat Mircea Geoană joi pe Facebook, postând şi o fotografie cu el alături de Jens Stoltenberg.

La rândul său, Jens Stoltenberg a postat joi pe Twitter un mesaj de bun venit adresat noului său adjunct, Mircea Geoană.

"Un salut călduros noului meu secretar general adjunct, Mircea Geoana! Aştept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră pentru a consolida şi mai mult NATO. Veţi construi pe moştenirea puternică a lui Rose Gottemoeller ca o campioană a Alianţei noastre transatlantice - tuturor ne va fi dor de ea", a scris şeful NATO pe Twitter.

A warm welcome to my new Deputy Secretary General, @Mircea_Geoana! I look forward to working with you to further strengthen #NATO. You will build on Rose @Gottemoeller's strong legacy as a champion of our transatlantic Alliance – we will all miss her. pic.twitter.com/fcA3SdUtQ2