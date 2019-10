Articol publicat in: Sport

Mircea Lucescu s-a înţeles cu Dinamo. Anunţ de ULTIMĂ ORĂ

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Mircea Lucescu a ajuns la o înţelegere cu Dinamo Moscova pentru a deveni antrenorul grupării din Rusia. Anunţul fost făcut de impresrul lui "Il Luce", Arcadie Zaporojanu. Arcadie Zaporojanu a anuntat ca mai sunt de pus la punct doar mici detalii pana cand Mircea Lucescu va semna contractul cu Dinamo Moscova. "Mircea Lucescu vrea sa o antreneze pe Dinamo Moscova, si-a dat acordul. Acum mai trebuie rezolvate cateva chestiuni organizatorice. Negocierile sunt intr-o pauza", a afirmat Arcadie Zaporojanu. Mircea Lucescu îl apără pe Gigi Becali. "Generalii sunt de vină! Ce au rezolvat cu o echipă din Liga 4?" Mircea Lucescu a mai antrenat in Rusia pe Zenit Sankt Petersburg, in sezonul 2016/17. "Il Luce" este liber de contract de mai bine de jumatate de an, dupa ce s-a despartit de nationala Turciei. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay