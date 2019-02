Mircea Rednic are o avere fabuloasă. Antrenorul lui Dinamo deţine un adevărat imperiu imobiliar

E clar că Mircea Rednic are o avere fabuloasă. A recunoscut-o chiar antrenorul lui Dinamo, scrie stirilekanald.ro. „Situația mea financiară nu mă împinge să fac aranjamente cu agenții. Am făcut și afaceri, am avut o fabrică de confecții și am mai investit și în imobiliare mult. Pe casa mea am plătit 1.600.000 de euro și am închiriat-o, că eu nu stau în ea. Asta e pe bulevardul Dacia. Mai am la Sinaia o vilă de vreo 5.000 de metri pătrați, casa Take Ionescu. Am avut case, terenuri, am mai cumpărat proprietăți și în Belgia", a dezvăluit Rednic în Gazeta sporturilor.

"Aici nu prea sunt de acord cu soția, ea e mai sentimentală, se tot uită după case vechi, care necesită renovare, deci investiții. Îi place ei, mă bucur că face treaba asta, dar eu aș fi vrut să iau apartamente deja făcute bine și să le închiriez, să nu le mai repar eu. Mai am case și pe strada Visarion și sunt tot vechi, trebuie renovate", a mai declarat Mircea Rednic. Fără îndoială, piesa de rezistenţă a imperiului imobiliar al lui Rednic îl reprezintă vila monument istoric de la Sinaia, despre care presa economică anunţase, în 2015, că a fost scoasă la licitaţie pentru un preţ de pornire de 500.000 euro.

S-a aflat că Mircea Rednic are o avere fabuloasă. Vila Take Ionescu a fost modernizată de familie în 1895 cu ajutorul arhitectului Henri Susskind. Imobililul cu o suprafaţă construită de peste 900 mp are un teren de 5.000 mp. Vila monument istoric are mai multe corpuri şi este realizată în stilul renaşterii germane. Vila, denumită Negoiul, este amplasată chiar pe strada Take Ionescu din Sinaia, după ce în 1905, consiliul comunal al Sinaiei hotăra ca strada pe care se află casa să îi poarte numele.