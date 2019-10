Articol publicat in: Sport

Moarte cumplită pentru un fotbalist de 33 de ani. A căzut de la etaj, în timp ce repara o fereastră

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Fotbalistul muntenegrean Goran Markovic a murit duminică, la doar 33 de ani, el căzând de la etajul cinci al blocului din Pancevo unde locuia. În cariera sa, Goran Markovic a jucat pentru Dinamo Pancevo, Glogonj, PSK Pancevo, Radnik Bijeljina, Obilic, Cukaricki, Zrinjski, Zeljeznicar Sarajevo, Jedinstvo Bihac, Slavia East Sarajevo și Metalleghe. Cea mai lungă perioadă a petrecut-o în fotbalul din Bosnia-Herţegovina, el jucând pentru Zeljeznicar Sarajevo și Zrinjski Mostar. Goran Markovic a evoluat pe postul de fundaş dreapta şi mijlocaş defensiv. Presa sârbă scrie că în ciuda intervenţiei rapide a medicilor, Goran Markovic nu a mai putut fi salvat şi a murit după câteva ore la spital. loading...

