Moment rar, mesaj important - norocosul JUPITER "PLIN" şi FOARTE APROAPE de noi! Ce îţi aduce MARELE BENEFIC în funcţie de zodie?

In aceasta saptamana sunt cele mai bune nopti ale anului sa ne uitam pe cer spre a-l zari pe marele benefic al astrologiei, Jupiter. Planeta-gigant va fi in opozitie directa cu Soarele, ceea ce inseamna ca cele trei– Jupiter, Pamantul si Soarele – vor fi aliniate. Cand planetele sunt in opozite directa cu Soarele, ele apar pe cer mai stralucitoare. In plus, Jupiter se afla la o distanta foarte mica de Pamant, de aceea va parea si mai mare, nu doar stralucitoare.

Maretul Jupiter (e atat de urias ca poate "inghiti" 1.300 de planete Pamant) va domina cerul noptii in aceasta luna, alaturi de Luna si de Venus. Daca folosesti un binoclu sau un telescop, ii poti vedea chiar patru dintre satelitii sai naturali.

Ce aduce opozitia Soare – Jupiter?

Din punct de vedere astrologic, aceasta aliniere spectaculoasa aduce oportunitati, succes, noroc, fericire. Totul pare ca se aranjeaza la locul sau fara prea mare efort. Dar, totusi, nu te baza foarte mult pe noroc. Actioneaza, munceste, profita de acest context astral. Daca nu faci nimic, poti ramane cu buza umflata.

Daca esti genul de persoana timida si conservatoare, poti profita, de asemenea, de acest context astral si vei primi recompense pentru efortul sustinut depus.

Jupiter este simbolul puterii si al expansiunii, al autoritatii si al stiintei. In astrologie, Jupiter este planeta abundentei. Este tolerant si expansiv. Este prima dintre planetele sociale, care cauta sa capete cunostinte, ale carei cuvinte-cheie sunt moralitate, gratitudine, speranta, onoare, dreptate.

Jupiter este asociat cu norocul, bunastarea, optimismul, dezvoltarea (inclusiv cea mentala si spirituala).

Cum iti va influeta zodia acest tranzit important – ce apare o data la 13 luni – vei afla in continuare.

Berbec

Norocul iti surade. Preiei initiativa, actionezi, ii inspiri pe ceilalti. Arati entuziasm, curaj. Atat timp cat esti la comanda, lucruri bune se vor intampla.

Taur

Atragi norocul de partea ta, esti generos si rabdator. Ai, insa, tendinta de a face discriminari si de a cheltui in exces. Nu da mai mult decat poti produce.

