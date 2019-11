"Aș dori să-i cer scuze lui Cristian Streich. Voiam să repun mingea în joc cât mai repede, pentru că eram deja în prelungiri, dar nu trebuia să-l lovesc. Sunt foarte mulțumit că am discutat după meci și că totul este ok între noi acum", a declarat David Abraham.

Frankfurt's David Abraham knocks down Freiburg's coach then the fight starts.

Crazy crazy Abraham pic.twitter.com/JMX30x0Ezn