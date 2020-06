Momente TERIBILE pentru Nelu Curcă din La Bloc. SCANDAL URIAŞ: ce a păţit după ce s-a călugărit VIDEO

Mihai Coadă, cunoscut drept Nelu Curcă din serialul La Bloc, a fost ținta unor atacuri dure după ce l-a descoperit pe Dumnezeu. Totul s-a petrecut după ce a adăugat un comentariu aparte pe o pagină web care îi aparține. Astfel, o rețea de socializare administrată de Coadă a ajuns scena unui scandal, după ce fostul actor a pus o cratimă unde nu trebuia. Internauții l-au atenționat imediat și l-au tras de urechi pentru greșeala făcută.

"Da sunt! Dar nu știu cand veniți să știu dacă chiar sunt ! Nu ma intelege-ți greșit dar mai ies de acolo, mai plec sa dau interviu, în diferite zile plec la diferite televiziuni", a scris fostul artist.

"Nu ai răspuns la comentariul meu. Poate mă călugăresc și eu, dar nu știu regulile. Te respect, dar dacă nu răspunzi, că nu ai timp, poate înveți gramatica!", a fost mesajul internautului care l-a taxat numaidecât pe acesta.

Nelu Curcă, TRANSFORMARE totală la mânăstire. De ce nu mai ţine legătura cu nimeni din "La Bloc"

"Am fost invitaţi de câteva ori într-un spectacol pe care Dan Puric îl ţinea undeva în Bucureşti, la Sala Rapsodia, în preajma Crăciunului. Costumele de scenă au fost rase călugăreşti. După aceste spectacole, am primit canon să cântăm la strană îmbrăcaţi astfel. După postarea de pe internet, a apărut pe un post de televiziune: Senzaţional! Nelu Curcă din serialul La Bloc s-a călugărit! De aici a început confuzia... Aşadar, sunt doar un mirean păcătos, întors la Dumnezeu, care merge la Mănăstirea Turnu. Încetul cu încetul, cu spovedanie, împărtăşanie, cu muzică la strană, am intrat în această viaţă a mănăstirii, devenind foarte dependent de ea", spunea într-un interviu, recent, Mihai Coadă.