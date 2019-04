Monica Niculescu a revenit în ţară după semifinala dramatică din Fed Cup: N-am pierdut mare lucru. De la anul suntem în sferturi

Dacă Simona Halep a plecat de la Rouen direct spre Stuttgart, iar Mihaela Buzărnescu la Istanbul, acolo unde sunt angrenate în turnee, Monica Niculescu a revenit la Bucureşti. Ea este convinsă că echipa de Fed Cup a României apoate ajunge din nou, la anul, în situaţia de a lupta pentru calificarea în finala competiţiei. "Sigur că da. De la anul suntem în sferturi. Nu am pierdut mare lucru. Aţi văzut şi în cealaltă semifinală aveam cu Australia, Barty-Stosur. Meciuri grele. Revenim în Februarie când se joacă, mai cu încredere, o să avem câteva turnee câştigate sper. Câteva meciuri în picioare şi o să fie mai bine, da".

Monica spune că nu a putut să doarmă după meci. "Eu nu am reuşit. Am dormit pe avion puţin. A fost un meci greu, un moment greu şi m-am gândit foarte mult ce aveam de făcut, ce puteam mai mult. Probabil o să dorm în această seară. Repet. Nu am ce să reproşez. Aţi văzut. Simona şi-a dorit foarte mult. A stat 6 ore duminică. Aşa da! Suflet şi dăruinţă. Şi toate... Cât ne-am dorit de când am venit am dat maxim în teren de fiecare dată".

Monica Niculescu a criticat încă o dată calitatea suprafeţei de joc de la Rouen: "De trei ori în momente importante. Eu am stilul de a lăsa adversarul să servească, să lovesc repede şi să vin în faţă, de vreo 3 ori în momente foarte importante mi-a sărit prost, aţi văzut şi ultima minge de meci, am dat o ramă în tribună. Nu ştiu dacă e zgura din Franţa sau zgura în general. Nu mai sare ca pe hard, ca în Cehia".