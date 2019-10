Articol publicat in: Politica

Moţiunea de cenzură. Fifor: Sunt 35-40 de parlamentari care nu vor vota moţiunea

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Secretarul general al PSD Mihai Fifor este convins că moţiunea de cenzură nu va trece şi subliniază că sunt 35 - 40 de parlamentari carer nu vor vota moţiunea deşi nu sunt din PSD. Foto: antena3.ro "Există un număr de parlamentari care nu sunt în grupul PSD, dar nici nu au semnat moțiunea. De ce? Pentru că nu au văzut o alternativă din partea opoziției. Mai este un alt grup de deputați și senatori care au semnat moțiunea sperând că partidele din opoziție vor pune ceva serios pe masă. S-au trezit însă cu Sică Mandolină și cu un program de austeritate ce ar contrasta puternic cu bunăstarea creată în guvernarea PSD. Cum să susții așa ceva? E sinucidere politică! Aceste două categorii de parlamentari vor înclina balanța în sensul respingerii moțiunii. E vorba de 35-40 de oameni responsabili, care realizează că trecerea moțiunii, în lipsa unei alternative serioase din partea opoziției, ar arunca țara în haos. Ei înțeleg că nu poți juca la ruleta rusească interesul cetățenilor, doar pentru a satisface nevoile electorale ale lui Iohannis, Ponta și Barna. Din fericire, numărul celor care vor vota pentru haos și austeritate este mai mic decât al celor responsabili, care optează pentru stabilitate. Iată de ce moțiunea nu va trece!", scrie Fifor pe Facebook. Cea de a şaptea moţiune de cenzură din actuala legislatură şi a patra împotriva Cabinetului Dăncilă este dezbătută joi în plenul Camerelor reunite, finalul fiind greu de prevăzut în condiţiile în care negocierile se desfăşoară până în ultimul moment, iar liderii PSD spun ferm că moţiunea nu va trece, în timp ce opoziţia este sigură de succes mizând pe voturi în plus peste cele 237 ale semnatarilor şi implicit peste minimul de 233 necesare. loading...

