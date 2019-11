Nadine acuză un mare actor de hărţuire sexuală: "Urla la mine la uşă că vrea să mă..."

Conform unor declarații mai vechi făcute de Nadine, Claudiu Bleonţ a încercat s-o convingă să întreţină cu el relaţii sexuale, apelând la replici vulgare, apropouri de faţă cu ceilalţi colegi, urlete şi pumni în uşă în timpul nopţii. ”Urla la mine la ușă că vrea să mă f…”, a mărturisit artista într-un interviu de la acea vreme.

Vedetă de la noi, despre coşmarul pe care l-a trăit: "M-a târât până acolo, deşi tot drumul am implorat, urlând, să nu mă ducă"

Acest episod a lăsat urme adânci, iar Nadine încurajează femeile să se protejeze cu orice preț dacă trec prin astfel de episoade. ”Putem răscoli orice. Nu mă mai identific cu nimic din ce a fost. Trăiesc doar în AICI ȘI ACUM, fiind singura realitate pe care o posed. Restul este iluzie. Nu există. Așadar, trebuie să revin la ce spuneam mai devreme despre ce înseamnă să pui tot soiul de personaje peste trup și minte.

Bănuiesc că te referi la Claudiu Bleonț. El este un actor. Nu știu dacă, și în România, actorii primesc sporuri pentru riscul dedublării personalității. Atunci am fost furioasă și am făcut ce am știut mai bine, am ieșit din proiect. Acum înțeleg că fiecare se duce pe sine cum poate mai bine. Cel mai greu este să fii om. Să ai trup și minte și să le menții în armonie.

Nu toți reușim asta. Sfătuiesc femeile să învețe să își apere trupul. Să uite că sunt „doamne și să se ducă la cursuri de apărare. Și, la fel de important, să învețe să își fortifice mintea. Astfel de oameni pot distruge vieți. Cele mai multe dintre noi știm ce înseamnă abuzul. Iar abuzul nu este doar fizic, ci și emoțional. De aceea, trebuie să învățăm să ne protejăm fizic și emoțional”, a declarat cântăreața pentru revista Viva.