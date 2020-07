Natura se însănătoşeşte. Revenire spectaculoasă a tigrilor, populaţiile s-au dublat în unele zone

Potrivit, secretarului pentru resurse naturale şi mediu, Pongboon Pongthong, creşterea populaţiei acestor feline se datorează eforturilor intense ale paznicilor forestieri, echipelor de cercetare ale organizaţiilor implicate şi dedicaţiei acelor persoane interesate în conservarea acestei specii.

Tigrii sălbatici sunt foarte apreciaţi în ţări precum China, unde sunt utilizaţi pentru elaborarea de medicamente tradiţionale, iar traficul ilegal cu aceste exemplare în Asia constituie una dintre marile ameninţări la conservarea speciei.

Se estimează că India găzduieşte aproximativ 70 la sută din populaţia mondială a acestor feline care trăiesc şi în ale ţări asiatice, deşi în Laos, Myanmar, Cambodgia sau Vietnam tigrii sălbatici practic au dispărut. India şi Nepalul au lansat şi ele scheme ambiţioase de dublare a populaţiei de tigri până în 2022, după ce în ultimii zece ani au avut aple programe de conservare a tigrilor.

Proiectele miniere masive, construirea de baraje sau distrugerea habitatelor pentru crearea de terenuri agricole ameninţă existenţa tigrilor. Braconajul, comerţul ilegal cu blană, carne, colţi, oase, cât şi pierderea habitatului sunt principalele ameninţări ale acestor feline mari.

Organizaţia ecologistă WWF a publicat la începutul lunii iulie un raport în care denunţa utilizarea de capcane, al căror număr se estimează la cel puţin 12 milioane, de către vânători ilegali sau braconieri în mai multe ţări din Asia de Sud-Est, ca principală ameninţare pentru tigrii din regiune.

EYE ON THE TIGER: Conservation groups release footage of rare Indochinese tigers in Thailand to mark International Tiger Day.



These sightings were the first time the species has been seen in the this region of Thailand in four years. https://t.co/orzAIQuGtI pic.twitter.com/4fulRCcTQh