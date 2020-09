Nepoata lui Osama bin Laden îl susţine necondiţionat pe Donald Trump. "E singurul care poate preveni un nou 11 septembrie"

"Un alt atac în stil 9/11 ar putea fi chiar la colț dacă Joe Biden este ales președinte. L-am susținut pe președintele Trump, el trebuie să fie reales – este vital nu numai pentru viitorul Americii, ci și al civilizației occidentale în ansamblu. ISIS a proliferat sub administrația Obama / Biden, ceea ce a dus la venirea lor în Europa.

Trump a arătat că ne protejează America și pe noi prin extindere de amenințările străine, eliminând teroriștii de la rădăcină și înainte ca aceștia să aibă șansa de a lovi. Islamismul radical s-a infiltrat complet în societatea noastră. În Statele Unite este foarte îngrijorător că stânga s-a aliniat cu oamenii care împărtășesc ideologia respectivă", a declarat nepoata lui Osama bin Laden, pentru The Post.

Noor bin Ladin are o diplomă de licență în administrarea afacerilor de la Universitatea din Geneva, un master în drept comercial de la Universitatea din Londra și lucrează cu startup-uri din Elveția. Ea spune că o parte din motivul pentru care a respins afirmațiile liberale că America este o țară rasistă se bazează pe propria experiență trăită. "Nu am avut o singură experiență proastă cu americanii, în ciuda numelui pe care îl port. Dimpotrivă, am fost copleșită de bunătatea și înțelegerea lor", a declarat aceasta.