Nereguli găsite de Corpul de Control la metroul din Drumul Taberei: S-au plătit degeaba zeci de milioane de lei

Acțiunea de control la Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „METROREX" S.A.a vizat perioada 01.01.2011 – 31.08.2018 și a avut ca scop atribuirea și derularea unor contracte de achiziție a unor lucrări la „Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. LOT L1.1. – Secțiunea Râul Doamnei – Hașdeu (Opera)".

Corpul de Control a descoperit ca intreaga lucrare a fost atribuita in lipsa unor detalii vitale privind verificari ce trebuiau facute la organizarea de santier si la lucrarile executate la metroul din Drumul Taberei. In consecinta, Metrorex a ajuns sa platesca peste 4 milioane de lei pentru verificari facute "la ochi", scrie ziare.com.

In plus, Corpul de Control a descoperit ca documentatia intocmita pe durata proiectului nu era corect intocmita, iar constructorul a cerut bani in plus fara vreo justificare.

"Entitatea a carei oferta a fost declarata castigatoare nu a respectat obligatia prevazuta in documentatia de atribuire, de a depune anumite formulare pentru toate categoriile de lucrari si, totodata, informatiile continute in formularele depuse, odata cu oferta, au fost discordante.

Prin unele clarificari transmise de ofertant, urmare a solicitarii METROREX S.A., a fost modificat continutul propunerii financiare prin prezentarea unor date diferite de cele cuprinse in formularele aferente ofertei initiale, fara ca aceste modificari sa fie datorate unor erori aritmetice sau vicii de forma, asa cum sunt acestea definite in cuprinsul art. 80 din HG nr. 925/2006, forma in vigoare in perioada derularii procedurii de atribuire.

In conditiile in care nu au fost respectate, in mod corespunzator, cerintele caietului de sarcini, iar prin raspunsurile prezentate de ofertant a fost modificat continutul propunerii financiare, oferta a fost admisa desi trebuia considerata neconforma", se mai arata in raportul Corpului de Control.

Mai mult chiar, membrii Corpului de Control au descoperit ca, la un anumit moment, contructorul a speculat o modificare legislativa (adoptarea unui nou normativ tehnic - n.red.) pentru a cere mai multi bani decat i se cuveneau. Iar Metrorex a facut astfel de plati nejustificate.

Mai exact, constructorul a cerut bani in plus, sustinand ca din cauza schimbarii normativului tehnic, a fost nevoit sa faca lucrari suplimentare. Metrorex a incheiat doua acte aditionale la contractul de lucrari si a platit. Dar - spune CCPM - dintre toate lucrarile suplimentare pentru care constructorul a cerut 74.999.512 lei in plus - unele in cuantum de 30.139.500 de lei nu fusesera justificate de schimbarea de normativ.

In plus, Metrorex nici n-a incercat sa afle de ce a cerut constructorul cei 30.139.500 de lei si nici n-a stabilit cine era vinovat pentru aceasta situatie. Nu in ultimul rand, societatea a platit cu 4.972.054,56 lei mai mult decat ar fi trebuit pentru executia peretilor mulati.

Metrorex a gresit si atunci cand i-a acordat constructorului, in 2011, patru transe de avans. Problema a fost, de fapt, ca Metroex elibera noi transe fara a se asigura ca precedentele fusesera folosite corespunzator de constructor.

Nu in ultimul rand - mai transmite Corpul de Control - nu e clar daca Metrorex a incercat macar sa gaseasca vinovatii pentru acumularea unor dobanzi si penalitati pe care instanta le-a impus societatii de metrou sa le plateasca.

Mai exact, instantele au cerut Metrorex sa achite "daune interese catre executant, in cuantum de 188.339.680,03 lei, precum si la plata sumelor in valoare de 29.022.146,07 lei, reprezentand debite restante si de 1.082.316,19 lei, reprezentand penalitati de intarziere".

In context, "din informatiile si documentele puse la dispozitia CCPM nu a reiesit daca, in cadrul METROREX S.A., au fost analizate motivele pe care s-au intemeiat solutiile instantelor de judecata, in cazul stabilirii de penalitati de intarziere sau daune interese, in scopul identificarii eventualelor persoane responsabile de intarzierea platilor sau de intarzierea in executare a contractului, pe care s-au intemeiat pretentiile executantului".

Raportul de control a fost finalizat pe 20 decembrie 2019 si transmis catre: prim-ministru (spre informare), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (spre informare), Societatea METROREX SA, Departamentul pentru lupta antifrauda (spre informare si valorificare) si Curtea de Conturi a Romaniei (spre informare si valorificare).