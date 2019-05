Nicolae Ceauşescu despre Ion Iliescu: Spionul ăla sovietic? Tu nu m-ai lăsat să-l termin! Acum o să ne termine el pe noi

Mai mulţi ofiţeri de armata din cadrul garnizoanei Târgovişte au povestit procurorilor militari care au instrumentat Dosarul Revoluţiei ce au făcut Elena şi Nicolae Ceauşescu în unitatea militară înaintea procesului, informează Ziare.com.

Procurorilor militari susţin că, la Târgovişte a fost vorba de "un proces penal simulat în urmă căruia fostul cuplu prezidenţial a fost executat”.„La dată de 24 decembrie 1989, în sediul MApN, grupul de decizie politico-militară din cadrul CFSN (Iliescu Ion, Brucan Silviu, Militaru Nicolae şi Voiculescu Voican Gelu) a hotărât că, la dată de 25 decembrie 1989, să fie organizat un proces simulat în urmă căruia Ceauşescu Nicolae şi Elena să fie condamnaţi la moarte şi executaţi imediat", se arată în rechizitoriul citat de ziare.com. După uciderea cuplului Ceauşescu, puterea în România a fost preluată de o grupare filosovietică, ante-constituită, formată din nomenclaturisti marginalizaţi de Nicolae Ceauşescu şi militari prosovietici (cu studii în URSS), care aveau nevoie de legitimare în faţă poporului, mai arată procurorii.

Locotenent-major Iulian Stoica, fost şef al cercetării la UM 01417 Târgovişte, descrie în declaraţia să de martor o scenă care a avut loc între Elena Şi Nicolae Ceauşescu, atunci când i-a spus că Ion Iliescu este la conducere. "Le-am povestit, la solicitare, soţilor Ceauşescu ce văzusem la televizor. (...) Când i-am spus despre Ion Iliescu, Nicolae Ceauşescu s-a înfuriat şi a spus: Cine mă!? Spionul ăla sovietic? uitându-se spre Elena Ceauşescu, repezindu-se spre ea, i-a spus: Tu nu m-ai lăsat să-l termin! Acum o să ne termine el pe noi." Aceeaşi scenă este descrisă şi de maiorul Ion Mareş, locţiitor al comandantului unităţii. "M-am reîntors în biroul unde erau ţinuţi soţii Ceauşescu şi am avut cu aceştia o altă discuţie. Nicolae Ceauşescu a întrebat de cine este condusă armata, iar eu i-am spus că, din câte am văzut la televizor, de generalul Militaru, iar el a întrebat cine e, la care Elena Ceauşescu i-a răspuns că este un agent sovietic. Am mai întrebat cine conduce ţară, iar maiorul Tecu i-a spus că Ion Iliescu. Aici a devenit nervos şi a ţipat la Elena: Ţi-am spus să-l lichidăm, dar nu m-ai înţeles, ai spus că este suficient să-l marginalizăm!".

Procurorii militari arată în rechizitoriu că desfăşurarea procesului penal simulat, fără asigurarea drepturilor procesuale elementare, este bine cunoscută, fostul şef de stat nu a recunoscut dreptul completului de judecată de a-l judecă şi a solicitat în repetate rânduri să fie judecat de Marea Adunare Naţională. "În cele din urmă, el şi Ceauşescu Elena au fost condamnaţi la moarte prin împuşcare, fără posibilitatea exercitării caii de atac, iar apoi executaţi în incinta UM 01417 Târgovişte", relatează faptele anchetatorii. Procurorii susţin că uciderea la 25 decembrie 1989 a cuplului Elena şi Nicolae Ceauşescu, după supunerea acestora la un proces penal fără respectarea drepturilor procesuale elementare, "a făcut parte integrantă din inducerea în eroare exercitată de grupul politico-militar (vârfurile decizionale ale CFSN şi ale MApN) ajuns la putere în stat şi a avut drept scop legitimarea în faţă poporului român, ascunderea filosovietismului şi preconstituirii acestei puteri." Prin dezinformări şi diversiuni s-ar fi creat conjunctură falsă necesară pentru a putea fi eliminaţi fizic soţii Ceauşescu. În dosarul Revoluţiei, Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu sunt acuzati de infractiuni contra umanităţii.