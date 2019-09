Nicolas Cage şi-a schimbat look-ul. Actorul s-a îngrăşat, are părul lung şi barbă FOTO

A avut o întreagă lume la picioare, fiind unul dintre cei mai buni şi mediatizaţi actori din întreaga lume, a filmat inclusiv în România, iar acum Nicolas Cage îşi uimeşte fanii cu noul său look, scrie okmagazine.ro.

Citeşte şi Au divorţat după patru zile de mariaj şi acum îşi spală rufele în public. "Avocatul nu mă lasă să spun tot încă"

Prezent în Beverly Hills la premiea noului său film, „Running with the Devil", Nicolas Cage a fost de nerecunoscut, actorul în vârstă de 55 de ani părând mai gras ca niciodată. Mai mult decât atât, Nicolas Cage are părul lung şi barbă, iar ţinuta lui îl făcea să pară un adevărat cowboy: pantaloni negri, tricou negru, geacă de blugi şi pălărie.