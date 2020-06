Nicole Cherry, de Ziua Copilului: "Încă păstrez păpuşile Baby Born şi accesoriile lor"

Ce înseamnă copilăria? "În trei cuvinte - joacă, muzică şi ambiţie", afirmă Nicole Cherry. Are 21 de ani, dar cântă de mică. AGERPRES a vorbit cu ea despre copilărie, despre perioada şcolii şi despre pasiunea ei - muzica.



"Am avut o copilărie fix cum mi-am dorit: cu păpuşi şi desene animate până la 9 ani. Dar, după ce am început orele de canto, m-am dedicat în totalitate pasiunii mele - muzica", a mărturisit Nicole Cherry, azi cântăreaţă de muzică reggae şi pop.



Odată cu trecerea timpului, şi-a dat seama că asta vrea să facă toată viaţa. "Mi-a luat ceva timp până mi-am convins părinţii să urmez cursuri de canto, dar imediat după ce am intrat în grupul vocal 'Andante' am reuşit să îi conving pe ai mei prin reuşitele mele şi de atunci suntem o super echipă", povesteşte Nicole Cherry.

Întotdeauna a ştiut ce îşi doreşte să facă. "Încă de la 9 ani le cântam oamenilor, în orice moment, nu eram ruşinoasă deloc", spune ea.



Nicole Cherry îşi aminteşte şi azi că primele piese pe care le-a cântat au fost cele ale Andrei, iar vocea ei a fost influenţată şi de artişti internaţionali.



"O iubesc pe Andra. Primele piese cântate de mine au fost piesele ei şi ale Adelei Popescu, iar cu timpul am descoperit artişti internaţionali care m-au influenţat foarte mult şi mi-au format vocea, cum ar fi Alicia Keys, Amy Winehouse, Jessie J.", afirmă artista.



A fost o elevă silitoare şi niciodată nu a primit note "pe ochi frumoşi".



"Cu timpul, atât pentru şcoală, cât şi pentru repetiţii, era cam greu, dar am avut parte de înţelegere din partea profesorilor. Având în vedere că am fost elevă la Colegiul Naţional de Arte 'Dinu Lipatti', m-au susţinut mult, dar şi eu am fost o elevă silitoare. Nu am primit niciodată note pe ochi frumoşi. Înţelegeau absenţele, dar atunci când eram prezentă la ore niciodată nu îi dezamăgeam şi învăţam", povesteşte Nicole Cherry.



Cântăreaţa consideră că tot ce i s-a întâmplat până în prezent a format-o "ca om, ca artist" şi spune că nu regretă nimic din ce a făcut până acum. Mai mult, artista afirmă că nu s-a gândit vreodată că ar putea să renunţe sau că ar avea nevoie de o pauză în activitatea ei, pentru că face "meseria" pe care o iubeşte şi nu s-ar vedea făcând altceva.



Ce păstrează din copilărie? Păpuşile Baby Born şi accesoriile lor.



"Iubeam să mă joc cu păpuşile în aer liber, obişnuiam să fac asta la bunica mea. Îmi plăcea să mă joc cu nisip, iar când am crescut îmi plăcea să merg la toate concursurile de muzică. Din copilărie mi-am păstrat păpuşile Baby Born şi toate accesoriile lor - căruţ, haine etc. I le voi dărui nepoatei mele, care este pe drum", afirmă cântăreaţa.



Astăzi încă se consideră un copil, "dar un copil care a trecut prin multe, a învăţat şi încă se perfecţionează".