Nicu Andreescu, DEZVĂLUIRI despre relaţia fiicei sale cu Simona Halep. Cum a învăţat Bianca Andreescu LIMBA ROMÂNĂ

Nicu Andreescu a dezvaluit ca intre fiica sa si Simona Halep exista doar o relatie de respect, nu si de prietenie, avand in vedere ca cele doua nu s-au intersectat prea des.

"Nu se cunosc foarte bine. S-au intalnit odata la Montreal, au facut un antrenament. Nu pot sa spun ca sunt prietene, dar Simona Halep a felicitat-o dupa ce a castigat Indian Wells si dupa Toronto. Bianca a felicitat-o si ea dupa Wimbledon. Nu este o prietenie, dar se cunosc", a afirmat Nicu Andreescu pentru RTVNY.

Antrenorul Biancăi Andreescu, mesaj pentru români. "Trebuie să ştiţi un lucru despre ea!"

Nicu Andreescu a mentionat ca, desi sportiva s-a nascut in Canada, in familie vorbeste doar in limba romana.

"Bianca a inceput tenisul in Romania, la 6 ani. Sotia s-a mutat impreuna cu Bianca acolo, am vrut sa incepem un business. Doi ani si jumatate a facut tenis acolo. De acolo stie si limba, stie sa si scrie. Noi vorbim acasa in romana si asta o ajuta. Mergem acasa in fiecare an, in Valcea, la familie. Ea trebuie sa vorbeasca romaneste si asta a ajutat-o foarte mult. Sper sa nu uite niciodata limba romana", a mai spus Nicu Andreescu.