Nicuşor Dan a dat în judecată Primăria Capitalei pentru reamenajarea Parcului Cişmigiu

"Am chemat în judecată Primăria Capitalei pentru Parcul Cişmigiu, aşa cum am promis. În 13 august am solicitat Primăriei să ne comunice documentaţia tehnică pentru Parcul Cişmigiu, în care ar urma să se construiască alei betonate largi peste rădăcinile copacilor. Documentaţia ar fi trebuit să stea la baza Hotărârii Consiliului General pentru indicatorii tehnico-economici, dar nu a fost făcută publică. Primăria nu a răspuns în termenul legal de 30 de zile. Am formulat acţiune la Tribunalul Bucureşti", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Pe 3 septembrie, primarul general, Gabriela Firea, reitera că proiectul de restaurare a Parcului Cişmigiu nu vizează înfiinţarea unor noi spaţii comerciale sau defrişări de arbori pentru realizarea de restaurante şi anunţa, totodată, că îi va da în judecată pe cei care continuă astfel de "minciuni".