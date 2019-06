Nicuşor Dan, despre situaţia de la PMB: E absurd ca o primărie cu un buget de un miliard de euro să intre în faliment

În cadrul unei conferinţe de presă, deputatul a opinat că, deşi primarul general, Gabriela Firea, pune problemele financiare ale primăriei pe seama faptului că s-au diminuat veniturile de la stat (cotele defalcate pe venit fiind mai mici decât în anii precedenţi), în realitate bugetul ar fi fost "umflat artificial", mai ales în ceea ce priveşte veniturile proprii.



"Ea spune: 'Suntem într-o situaţie financiară grea, pentru că statul, Guvernul, a modificat cota din impozitul pe venit pe care o defalcă către primării'. E adevărat, primăria ia mai puţin - de la 3,71 miliarde de lei la 3,27 de miliarde de lei, e o scădere de 15% -, dar asta înseamnă numai 0,46 miliarde. Diferenţa între ceea ce zice azi primăria că nu încasează, cele 2,37 de miliarde, şi aceşti 0,46 de miliarde, pe care ştiam de la început că primăria nu îi va lua de la stat din impozitul pe venit sunt bani cu care Gabriela Firea a umflat în mod artificial bugetul în aprilie, când l-a supus votului CGMB. Azi confirmă că sunt două miliarde lipsă. Până la sfârşitul anului o să vedeţi că sunt cel puţin trei miliarde lipsă din bugetul acesta. Cu consecinţe dramatice. Am spus că primăria va intra în incapacitate de plată. După cum ştiţi, chiar Gabriela Firea a spus că suntem într-un faliment nedeclarat", a precizat el.



Deputatul a explicat că în cadrul proiecţiei bugetare pentru acest an, votată pe 23 aprilie, 3,27 miliarde lei au reprezentat banii de la stat (cotele defalcate din impozitul pe venit), iar 3,5 miliarde de lei - venituri proprii.



Nicuşor Dan a atras atenţia asupra faptului că sumele obţinute de PMB din impozitul pe venit au avut variaţii relativ mici de-a lungul anilor, reprezentând: 3,34 miliarde lei în 2016; 3,57 miliarde lei în 2017; 3,71 miliarde lei în 2018 şi 3,27 miliarde lei în 2019. Astfel, în 2019, faţă de anul anterior, s-a înregistrat o scădere de doar 440 de milioane de lei, a spus el.



Pe de altă parte, conform aceleiaşi surse, în 2019 veniturile proprii prognozate au reprezentat 3,5 miliarde lei, în condiţiile în care în anii anteriori veniturile au fost de: 0,48 miliarde de lei în 2018; 0,3 miliarde lei în 2017 şi 0,38 miliarde lei în 2016.



"Este de zece ori mai mult decât a obţinut în precedenţii trei ani. Am spus de la momentul în care bugetul acesta a fost publicat că suma aceasta este nerealistă şi că la sfârşitul anului o să vedem că o să ne lipsească cel puţin trei miliarde de lei", a precizat deputatul.



El a invocat un articol din presă, conform căruia administratorul public al Bucureştiului, Sorin Chiriţă, ar fi transmis pe 5 iunie direcţiilor din Primăria Capitalei, instituţiilor din subordine şi companiilor municipale o scrisoare conform căreia în primele cinci luni ale anului veniturile au scăzut cu 15%, iar până la finalul anului se estimează o scădere de până la 35%. Potrivit aceluiaşi document intern, situaţia ar fi generată de scăderea cotelor defalcate din TVA şi imposibilitatea încasării sumelor din soluţiile alternative generatoare de venituri care să compenseze cu aceeaşi valoare sumele neîncasate de la bugetul de stat.



"35% din suma totală - înseamnă că recunoaşte că până la sfârşitul anului nu va încasa cel puţin 2,37 miliarde de lei. O sumă astronomică! Mai mult decât jumătate din bugetul pe anul trecut. Ce este strigător la cer este faptul că în 30 mai noi am avut o corecţie bugetară la Primăria Municipiului Bucureşti şi printr-un document public, pe care primarul Firea l-a prezentat şi pe care Consiliul General l-a votat, în continuare ei spuneau că vor colecta aceste şapte miliarde de lei. Cinci zile mai târziu, pe 5 iunie, într-un document intern către direcţiile din primărie, administratorul municipiului Bucureşti spune: 'Aveţi grijă! Cel puţin 35% din buget nu o să putem să îl încasăm'. Deci este o minciună cât casă", a adăugat el.



Nicuşor Dan a arătat că veniturile proprii reprezintă: taxe locale, subvenţii de la stat pe diverse proiecte, bani europeni, sume încasată din amenzi sau închirieri.



El consideră că, în acest moment, este necesară "o reducere la sânge" a cheltuielilor.



"Sunt lucruri, în special pe capitolul bunuri şi servicii, care trebuie tăiate. Deja este hazardat, după cum presa a scris, faptul că pe achiziţia de la Parcul Verdi s-au dat aproape 30 milioane de euro. Mai sunt cheltuieli nejustificate la ALPAB - după cum presa a scris ani de zile. Sunt aceste instituţii subordonate care organizează fel de fel de spectacole. Mai sunt, Administraţia Străzilor... Trebuie făcută o reducere la sânge a cheltuielilor pe care primăria le face pentru că e absurd ca o primărie care are totuşi un buget de un miliard de euro să intre în faliment", a mai spus Nicuşor Dan.