Nicuşor Dan îi dă în judecată pe bucureşteni! Locatari târâţi prin tribunale de "Salvaţi Bucureştiul"

Singura „vină" a locatarilor de pe Maria Rosetti 38 este că și-au cumpărat apartamente într-un bloc ridicat și recepționat legal, acum mai bine de 5 ani. Acum trebui să cheltuie banii și pe avocați.

„Nicușor Dan vrea să ne lase fără case"



În sălile de judecată a Tribunalului București are loc un proces cu totul neobișnuit. ONG-ul a chemat în judecată toți locatarii unui bloc din București, pentru a anula autorizația de construire a clădirii în care locuiesc. Locatarii blocului încă nu s-au dezmeticit! Mulți dintre ei au crezut că este eroare sau chiar o farsă.

„Am aflat de la cineva din bloc că am fost dați cu toții în judecată. Am crezut că nu văd bine atunci când m-am uitat pe citația la proces. M-a afectat foarte mult. Era să fac infarct. De unde până unde? Nu mai am altă casă. Nicușor Dan, care vrea să ne lase fără case, a intrat în politică și vrea să candideze și ca primar al Bucureștiului. Să facă ce vrea el, dar nu pe nervii și sănătatea noastră, pentru că suntem oameni în vârstă", ne-a declarat Ileana Constanța Damian, proprietara unui apartament din bloc. Ileana Damian a fost prim balerină și a rămas singură după decesul soțului.

Citeşte mai mult pe cetateanul.net