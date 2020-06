Nicuşor Dan, lovitură în instanţă. Tribunalul Bucureşti i-a respins plângerile

Dupa trei ani de procese in care au atacat cam aceleasi PUZ-uri si Hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru zona Parcul Tineretului, str. Pridvorului – str.Gura Ocnitei, de fiecare data invocand motive diferite, Tribunalul Bucuresti, in cea mai recenta cauza deschisa de Asociatia Salvati Bucurestiul a statuat lipsa de interes a acestei organizatii si a concluzionat ca toate actiunile facute in ultima perioada au avut drept scop "de a bloca/tergiversa solutionarea celorlalte litigii care au vreo legatura cu obiectul actiunii din dosar", respectiv PUZ-urile pe zona in care ar urma sa fie construit Proiectul Citadela Parcul Tineretului.

In acest sens, a retinut monumental judecatoarea Valentina Gherasim-Proca de la Sectia a II-a contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bucuresti, desi Asociatia Salvati Bucurestiul pierduse in instanta un dosar care avea acelasi obiect – respectiv anularea HCGMB nr. 7/2012 privind aprobarea PUZ str. Pridvorului – str. Gura Ocnitei, sector 4 – aceleasi asociatii, respectiv cea condusa de Nicusor Dan si Fundatia Eco Civica, "au gasit o modalitate de a bloca o perioada de timp cursul justitiei in toate celelalte dosare" formuland completari la actiunea initiala din acest din urma dosar, prin care au solicita acelasi lucru, respectiv anularea HCGMB 7/2012.

Comportamentul juridic al acestor asociatii, in frunte cu Asociatia Salvati Bucurestiul condusa de Nicusor Dan au condus, retine Tribunalul Bucuresti la "crearea unei legaturi intre diferite dosare si suspendarea judecatii in dosarele respective".

Situatia terenului din Parcul Tineretului este simpla: in 17 august 2016 a fost semnat contractul de vanzare nr. 3993 prin care Citadela obtinea dreptul exclusiv asupra terenului de 7.500 mp, devenit conform extrasului de carte funciara pentru informare nr. 23701 emis de BCPI Sectorul 4 la data de 5 aprilie 2017 teren de proprietate privata intabulata, avand categoria de ''curti-constructii''. Aceasta suprafata de teren a fost retrocedata catre fostii proprietari in virtutea Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 169/1997, Legii nr. 1/2000 si Legii 247/2005, cu modificarile ulterioare, iar reconstituirea dreptului a fost efectuata pe terenurile agricole situate pe vechile amplasamente potrivit Legii nr. 1/2000, ale carei dispozitii excludeau ipoteza ca terenul sa fi fost amenajat ca spatiu verde.

Practic, reconstituirea terenului in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 Legii nr. 169/1997, Legii nr. 1/2000 si Legii 247/2005, reprezenta o confirmare a faptului ca terenul a fost liber, neafectat de amenajari de utilitate publica sau, chiar daca erau in stadiul de proiect acestea nu fusesera incepute.

Mai mult, astfel cum este cunoscut, persoanele ale caror terenuri au fost preluate abuziv de catre stat isi recapata calitatea de proprietar privat asupra acelor suprafete astfel cum au avut-o la data preluarii abuzive. In acest caz, zona in care se afla terenul din Parcul Tineretului nu a fost declarata, prin lege, de utilitate publica si nici nu a fost afectata de realizarea vreunei lucrari de interes public national/local, menita sa protejeze mediul ori sa mareasca spatiul verde al orasului.

Ceea ce inseamna, din capul locului, ca terenul nu avea destinatia si functiunea de spatiu verde public cu acces nelimitat.

Pe cale de consecinta, s-au obtinut avizele si autorizatiile necesare pentru construirea pe aceasta suprafata din zona Parcului Tineretului (strada Pridvorului si strada Gura Ocnitei) a unui ansamblu de locuinte colective cu regim de inaltime 2S+P/P liber + 8E-10E-14E.

Nici nu a putut fi pusa o caramida, ca Asociatia Salvatia Bucurestiul impreuna cu Fundatia Eco-Civila s-au apucat, fara a avea un interes legitim sau determinat, neexistand un folos material sau moral ce ar putea fi obtinut, sa ceara in instanta anularea autorizatiei de construire, anularea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Tineretului sau a PUZ Pridvorului - Gura Ocnitei, reclamand ba ca nu ar fi fost respectate anumite proceduri, ba ca nu ar fi fost emise anumite avize in procedura de elaborare si aprobare a PUZ-urilor.

Astfel, pe rolul instantelor se afla in prezent trei dosare, respectiv:

-dosarul nr. 4276/3/2017 care prevede actiunea Asociatiei Salvati Bucurestiul de anulare a Autorizatiei de construire emisa pentru proiectul Citadela;

-dosarul nr. 3660/3/2017 privitor la anularea PUZ Pridvorului – Gura Ocnitei;

-dosarul nr. 43859/3/2018 in care Asociatia Salvati Bucurestiu a cerut anularea si suspendarea executarii PUZ Parcul Tineretului si PUZ Pridvorului – Gura Ocnitei

