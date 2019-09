Nora lui Bădălău a fost înşelată cu "Prinţesa". Claudia Pătrăşcanu face dezvăluiri picante după divorţ

Gabi Bădălău s-a despărţit urât şi de Ramona Gabor: „E o stricată!'

În 2011, Gabi Bădălău a avut o relaţie şi cu Ramona Gabor, despre care la final nu a avut cuvinte de laudă, ci dimpotrivă. La scurt timp după ce şatena a plecat în America, Bădălău făcea declaraţii care nu îi fac cinste Ramonei.

„Ramona este un subiect închis. Între noi s-a terminat totul, nu mă mai interesează ce face. Dacă mă voi întâlni cu ea pe stradă, o voi saluta şi atât. Nu mai am nimic de luat de la ea, nu vreau nimic de la ea. A ales această cale, iar eu am drumul meu. Am ţinut la ea, dar acum i-am descoperit o altă faţă. Am fost împreună doi-trei ani, am crezut că se schimbă, dar – vorba lui Meme (n.r. Mihaela Moise) – dacă e stricată... Mă doare sufletul, dar nu mai am puterea să o apăr. Bine că n-am aflat la 34-35 de ani cum e Ramona, când o luam de nevastă şi poate aveam şi copii. Aşa, s-a terminat totul mult mai uşor", declara atunci, pentru Click!, fiul actualului ministru al Economiei.