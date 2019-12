Noroc 2020: Cum să ai parte de MULT NOROC în 2020! Norocul în functie de zodie în 2020!

Asadar, daca vrei sa ai parte de mult noroc in 2020, expertii spun ca ai mai multa putere sa ti-l atragi spre tine decat ai putea crede !

Norocul este deseori gandit a fi ceva cu care fie te-ai nascut, fie nu sau ceva ce ar putea veni in calea ta, asa, intamplator. Insa exista cateva forme foarte concrete de a invita aceasta prosperitate in viata ta. Norocul are o energie si o vibratie anume. Invata cum sa te duci exact pe acea vibratie si intalnirea cu norocul devine doar o chestiune de timp !

Sigur ca nu e de neglijat o anumite influenta a destinului, a astrelor, in norocul unui an, insa si propriile tale eforturi constiente te ajuta sa iti manifesti norocul.

Una din cele mai benefice credinte pe care le poti avea in minte este sa crezi cu tarie ca "orice efort imi va creste sansa de succes in iubire, munca si viata". Este vorba de a fi un participant activ la viata ta si sa spui DA vietii!

Iata cum sa atragi norocul in noul an 2020, conform expertilor :

AI GRIJA DE STAREA TA MENTALA

O mare parte a bazei de a atrage bunastarea si sansele din Univers spre viata ta implica sa ai grija de tine – si da, asta include sa ai grija de mintea ta. Daca esti anxios, ajungi sa supraestimezi cantitatea de ghinioane care ti se pot intampla, ajungi sa interpretezi intamplari neutre ca fiind negative si sa exagerezi din cale afara lucrurile neplacute in loc sa cauti solutii si sa le depasesti. Din acest motiv, oamenii se recupereaza dificil din caderi si ajung sa nu mai creada in oportunitati.

Cu alte cuvinte, daca esti capabil sa iti mentii o stare de spirit pozitiva si sa radiezi si tu in exterior propria pozitivitate, indiferent de ce se intampla in jurul tau, asta te va pune in randul 1 de atragere a norocului exact in forma in care iti doresti, pentru ca nu te temi sa iesi din zona de confort si sa iti asumi riscuri.

Desigur, a avea grija de starea ta mentala este ceva diferit de la om la om, dar e bine sa fii constient si cum te influenteaza media si retelele de socializare. Daca te lasi imbibat de negativitate la tv sau de mesaje pline de tragedii in social media, nu te mira ca vei gandi ca lumea e un loc plin de necazuri si pericole, iar tu nu ai cum sa fii norocosul intr-un ocean de probleme ! Daca iti compari viata cu ce mai vezi pe retelele de socializare si te simti inferior, nu te mira ca norocul te va ocoli pentru ca tu esti cel ce il respinge. Mai bine fa-ti timp si iesi cu prieteni dragi si pozitivi, mergi la plimbare in aer liber sau serveste-te cu o delicatesa la o cafenea!

CITESTE-TI HOROSCOPUL

Astrologii de renume te sfatuiesc sa urmaresti acel horoscop in care ai incredere si care interpreteaza influenta astrelor intr-o maniera pozitiva si echilibrata, nu cu panica sau cu inducerea fricii.

