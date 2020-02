NOU! Horoscop TAROT ZILNIC MIERCURI 19 februarie 2020. Inspiraţie mistică pentru călătoria vieţii tale

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de miercuri 19 februarie 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

9 de cupe (inversat)

Cartea simbolizeaza confortul, fericirea, dorintele implinite, satisfactia. Daca iti apare aceasta carte inversata iti transmite mesajul ca trebuie sa fii atent la bani, la imprumuturi. Fa tot posibilul sa nu ramai cu datorii. De asemenea, poate insemna un semnal de avertizare cu privire la cineva care poate abuza de increderea ta, de bunele tale intentii. Nu te increde in toate

Horoscop tarot zilnic TAUR

10 de spade (inversat)

Aceasta carte simbolizeaza tradarea, criza, pierderea. Daca iti apare inversata, mesajul cartii este ca dezastrele pot fi ocolite. Chiar daca se anunta o furtuna puternica la orizont, sansele sa te ocoleasca sunt destul de mari. De asemenea, poate sugera sansa unui nou inceput.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Puterea

Poate fi distractiv sa iti asumi niste riscuri, insa nu prea multe, caci nu este o zi favorabila pentru astfel de jocuri. Te poti pune inutil in dificultate. Aminteste-ti raul vine in mai multe forme. Daca tot vrei sa iti arati muschii, de ce nu te duci la sala?!

