Horoscop TAROT ZILNIC SÂMBĂTĂ 7 MARTIE 2020. Inspiraţie mistică pentru călătoria vieţii tale

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de SAMBATA 7 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

8 de pentagrame

Munca grea este intotdeauna rasplatita. Pentru sarcinile curente este nevoie de o atitudine mai concentrata. Nu te lasa distras de alte lucruri, ocupa-te doar de ce ai de facut. Daca ai examene de dat, nu scoate nasul din carte. Solutia reusitei este sa te pregatesti temeinic. Cu cat stapanesti mai bine cunostintele intr-un domeniu, cu atat ai mai multa incredere in tine si cu atat mai usor iti va fi sa duci totul la bun sfarsit.

Horoscop tarot zilnic TAUR

Marele preot (Hierofantul)

Este important sa respecti planul si sa fii loial celor care au venit alaturi de tine. Nu esti doar un membru al echipei ci liderul ei. Oemenii te vor urma si vor face ceea ce le ceri daca ii tratezi cu respect si esti atent la nevoile lor, in special la micile lor nevoi personale.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Regina de bate

Cartea sugereaza exuberanta, caldura, vibratia, determinarea. Urmeaza o perioada de incredere de sine si de idei inovatoare. In viata ta poate intra cineva care sa-ti aduca o bogatie de cunostinte sau noi perspective asupra unei situatii. Inteligenta si gratia sunt cuvintele cheie ale acestei carti. Mergi inainte cu inteligenta si diplomatie.

