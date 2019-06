NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, JOI 20 iunie 2019. Se pot vindeca rani

Daca vrei sa stii cum iti va merge in vara astronomica 2019 in functie de zodia ta si ce iti aduce solstitiul de vara, citeste horoscopul special aici.

Pot aparea conflicte, dar poti vindeca rani vechi produse de greseli. Lupta corect, apara-ti principiile, fii atent la cuvintele pe care le folosesti. Ele pot rani sau pot vindeca. Numai de tine depinde ce versiune alegi!

Iata previziunile pentru fiecare zodie.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In relatia de cuplu, lucrurile par a fi armonioase, iar legatura dintre tine si partener devine din ce in ce mai puternica. Fa in continuare ceea ce faci! E de bine! Daca esti singur, care crezi ca sunt sansele sa-ti intalnesti jumatatea in timp ce muti lucrurile prin casa de colo colo de plictiseala?

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile merg bine in relatia ta de cuplu. Se anunta o decizie importanta legata de oficializarea relatiei sau poate va mutati in casa noua. Daca esti in cautarea jumatatii, sunt sanse mari ca dragostea sa-ti bata la portile inimii. Esti gata sa o primesti?

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Relatia cu partenerul de cuplu se desfasoara in termeni pozitivi si armoniosi. Daca lucrurile n-au stat prea roz pana acum, este timpul sa iei masuri urgente. Atentie la cuvintele pe care le folosesti. Daca esti singur, accepta invitatiile in oras ale prietenilor. Dincolo de faptul ca ai prilejul sa te distrezi, ai si posibilitatea sa intalnesti oameni noi.

