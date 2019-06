NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, JOI 6 IUNIE 2019. Val de emoţii puternice pentru zodii! Află ce ai de făcut

Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, JOI 6 iunie 2019. Luna e in Rac si face opozitie cu Pluto retrograd, apoi in sextil cu Venus care isi petrece ultimele zile acasa, in Taur, pentru anul 2019. Te poti astepta la un val de emotii puternice carora trebuie sa le faci fata. Vestea buna este ca Luna se va muta in Leu si va mai clarifica din lucruri. Accepta ajutorul daca ai prea multe pe cap si concentreaza-te sa vezi partea plina a paharului.