NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, sâmbătă 8 IUNIE 2019. Cu gândul la vacanţă...

Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, sambata 8 iunie 2019. Saptamana de lucru s-a incheiat iar tie iti este gandul la vacanta. Nici nu e de mirare avand in vedere contextul astral favorabil desfatarii. Luna este in Leu, zodie iubitoare de distractie. In plus, face cuadratura cu Venus, planeta iubirii, dar si trigon cu norocosul Jupiter. Ceea ce se traduce printr-o stare de euforie, entuziasm si bucurie. Fa orice iti face inima sa cante si iti anima starea de spirit!