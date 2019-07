NOU! MESAJUL SAPTAMANAL de la ZANELE ce pazesc ZODIILE, 2-7 iulie 2019. Noua indrumare pentru zodii

In jurul nostru este plin de zane, chiar daca ochiul uman nu le vede. Ele sunt indeosebi in gradini, in parcuri, in preajma animalelor de companie si pretutindeni unde exista flori.

Cele patru elemente pamant, aer, apa si foc sunt vegheate de zane care ajuta la mentinerea lor si a echilibrului natural.

Pentru ca zanele sunt asa de apropiate de Pamant, ele ofera ghidare foarte practica si concreta si ajuta cu aspecte ale vietii de zi cu zi, cum ar fi relatiile, banii, sanatatea, cariera. Zanele stiu cum sa munceasca cu energia planetei Pamant in moduri sigure, iubitoare si magice !

Cu toate acestea, fiintele eterice numite zane sunt cateodata neintelese sau intelese eronat. Desi ele sunt creaturi iubitoare si pline de bunavointa de la Dumnezeu, zanele au totusi ego (exact ca si oamenii) si drept rezultat, zanele si oamenii pot judeca. Dar spre deosebire de oameni, judecata zanelor este dintr-o bucata : ele ii ajuta pe oamenii care sunt buni cu mediul inconjurator si cu animalele si nu ii favorizeaza in termeni de ajutor si comunicare pe cei care trateaza urat planeta si locuitorii sai.

Una din formele prin care orice fiinta de lumina iti poate transmite un mesaj este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Iata aici despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale.

Vino pe Sfatulparintilor.ro in fiecare marti pentru a afla mesajele ingerilor pazitori pentru zodia ta!

Tu esti un inger pe pamant? Afla aici.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

O MUTARE

"Mutarea este un pas in directia corecta pentru tine."

Zânele sunt atat de armonizate cu pământul incat ele pot detecta schimbări cu mult inainte de a fi aproape de ele. Acest mesaj vine la tine pentru ca zânele prevăd ca te vei muta intr-o noua locație cu rezultate pozitive. Daca ceri ajutorul lor, zânele te pot ajuta cu aceasta schimbare, incluzând detașarea de actuala locuința, eliberarea unor griji financiare si găsind o noua locuința minunata.

Alte interpretări: • o schimbare pozitivă in viata ta financiară iti permite sa iti gasesti o locuința mai buna • cineva vine sau pleaca din casa ta • o relatie anunta veștile mutării • considera o cariera care ajuta alti oameni cu schimbarea locuinței, la fel ca feng shui-ul

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

SCHIMBARE DE DIETA

"Imbunatateste-ti dieta iar viata ti se va imbunatati."

Ai primit acest mesaj datorita cererilor tale de ajutor legate de scopul vietii si de a trezi darul spiritual al clarviziunii. Zanele spun ca metabolismul corpului tau este foarte sensibil. Ele te ghideaza in a face o schimbare spre o dieta sanatoasa, dar tu nu ai auzit sau nu ai crezut acest mesaj. Deci zanele iti ofera acum acest mesaj ca sa iti confirme faptul ca ai auzit corect. Pe masura ce iti imbunatatesti dieta, iti vei vindeca si alte lucruri din viata ta.

Alte interpretari: ~consulta un nutritionist ~ opreste-te din a mai consuma alcool sau alte substante nocive ~reduce chimicalele din produsele pe care le consumi ~renunta la fumat

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

CARIERA NOUA

"Atentia asupra muncii tale se schimba intr-un mod pozitiv, nou si plin de succes."

Zânele ti-au trimit acest mesaj ca raspuns pentru visele si rugăciunile tale asupra carierei. Universul iti raspunde la dorințele spuse si nespuse pentru a avea o profesie utila si implinita. Acesta este o reamintire pentru a-ti tine gandurile pozitive si pentru a continua in a face pasi ghidați, pe masura ce lucrați cu oameni dintr-o retea in care va doriti sa lucrați, tinându-va la curent cu rezultatul si se anagajeaza in scopuri creative. Acțiunile zilnice lucrează cu rugăciunile pentru a-ti deschide noi uși!

Alte interpretări: • ideea ta pentru lucru va fi de succes • ai incredere si asculta-ti intuiția legata de cariera • situatia ta financiara se îmbunătățește • vei primi o mărire de salariu

