NOU! Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina ingerilor, MIERCURI 4 DECEMBRIE 2019

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

MAMA

"Imi deschid inima in fata umanitatii si divinitatii din mama mea."

Acest mesaj ii spune ca o situatie curenta a ta are radacini ce provin din sentimentele tale despre mama ta. Primul gand care iti vine acum in minte este exact ce ai nevoie sa privesti si sa vindeci. Indiferent care este povestea de viata a mamei tale sau stilul ei de a fi ca om, tu traiesti acum cu trairile tale. Deci Fecioara Maria cauta cai sa te sustina ca sa iti ajustezi cu blandete felul in care iti vezi trecutul, mai ales cel comun cu mama ta care poate contine judecati, neacceptari, resentimente, ca sa capeti mai multa libertate in viata ta prezenta si viitoare.

Tinand un punct de vedere plin de compasiune despre mama ta si privind-o ca pe un simplu om supus greselii care a facut tot ce a putut si ea face mai bine, tu te poti vindeca in moduri profunde. Avand un punct de vedere vindecat in legatura cu mama ta iti da voie sa fii un canal deschis pentru a primi cadourile de la Dumnezeu, ajutor de la alti oameni si mesaje de la divinitate. Cere-i Fecioarei Maria asistenta pentru eliberarea oricaror emotii vechi sau grele ce sunt conectate de mama ta, ca sa te bucuri liber de fiecare moment al vietii tale.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

CREDINTA

"Am incredere si credinta in Dumnezeu sa vindece aceasta situatie."

O preocupare a ta la care te gandesti acum implica o situatie care iti testeaza credinta. Astfel, acest mesaj iti indica faptul ca ai nevoie sa ai mai multa credinta. Totul se va rezolva in modul perfect divin si in timpul potrivit divin, chiar daca in prezent nicio solutie nu iti este in fata ochilor. Rugaciunilor li se ofera deseori raspuns in moduri neasteptate, asa cum va fi cazul acestei situatii. Las-o in mainile lui Dumnezeu, care, in infinita Lui intelepciune, deja stie cum sa rezolve totul. Dumnezeu, Fecioara Maria si ingerii pot vedea viitorul tau..si este luminos. Ai credinta, sufletdrag, pentru a te bucura de fiecare moment pretios de pe calea ta spre ziua de maine.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

IISUS

"Ma rog pentru a primi ajutorul si ghidarea lui Iisus in aceasta situatie."

Fecioara Maria iti trimite acest mesaj pentru ca tu ai o relatie apropiata si speciala cu fiul ei, Iisus. Ei impreuna aud rugaciunile tale si iti raspund la ele cu iubire. Iisus iti ofera suport de vindecare tie si celor pe care ii iubesti, dar te si ajuta sa ai credinta in miracolele lui Dumnezeu izvorate din iubirea Sa neconditionata. Acest mesaj este si o reamintire ca Iisus te iubeste, asa cum o face cu toti de pe aceasta planeta, oricare ar fi religia lor. El este un model minunat de iertare, integritate si iubire pe care si tu le poti activa in situatia ta curenta.

