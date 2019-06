Noul grup politic din Parlamentul European format din ALDE, En Marche şi USR-PLUS se va numi Renew Europe

„Am decis, astăzi, ca numele noului grup din Parlamentul European pe care l-am fondat alături de partenerii noştri din ALDE Group – Liberals and Democrats in the European Parliament şi En Marche să fie Renew Europe (Reînnoim Europa). Numele grupului reflectă exact intenţiile noastre: vrem să construim o Europă modernă, mai puternică, mai aproape de cetăţeni", a anunţat liderul PLUS.

Dacian Cioloş a precizat că devizia grupului este: „Hotărâţi să construim împreună o Europă liberă şi echitabilă".