Articol publicat in: SciTech

Noul Huawei costă cât avansul la prima casă. Telefonul este disponibil şi în România

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Huawei Mate X a fost lansat pentru prima dată în februarie la Barcelona, în cadrul Mobile World Congress, iar la acea dată compania a spus că telefonul ar putea să intre în vânzare la mijlocul anului 2019. Compania a amânat de mai multe ori data lansarii, ultimul termen vehiculat în presa internaţională fiind luna noiembrie. Şi, chiar dacă telefonul nu a debutat la nivel internaţional, telefonul a apărut deja în oferta unui retailer românesc, unde este disponibil la precomandă, dupăcum scrie ECONOMICA.NET. Huawei Mate X are preţul de 13.700 de lei, cât avansul pentru o garsonieră prin programul "Prima Casă" sau o maşină la mâna a doua. Huawei a precizat la Barcelona că preţul unui astfel de smartphone va fi de 2.299 de euro sau 2.590 de dolari. Telefonul disponibil în România dispune de un procesor Kirin 980, Octa Core, un ecran AMOLED de opt inchi, 8GB RAM, 512GB Flash, Camera Tripla 40+16+8MP, 4G, Wi-Fi, şi este dual sim. Sistemul de operare este Android 9. Telefonul are o greutate de 295 de grame şi dimeniunile de 161,3 x 146,2 x 5,4 mm când este desfăcut şi de 161,3 x 78,3 x 11 mm când este pliat. Ecranul Huawei Mate X este complet, nu există nicio decupare pe ecran pentru cameră şi nu are notch. Cititorul de amprente este încorporat în butonul de alimentare, astfel încât să îl puteți utiliza din ambele părți. Inginerii companiei au lucrat la acest telefon timp de trei ani, potrivit șefului grupului de consumatori Huawei, Richard Yu, iar designul are peste 100 de componente și a fost brevetat. loading...

